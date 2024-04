«Nessun appalto su misura» 

Nessun taglio “sartoriale” per l’appalto. Era il giorno delle difese, ieri in tribunale, nella vicenda che vede indagate cinque persone con l’accusa di “turbata libertà di scelta del contraente” per una gara di fornitura di apparecchiature biomedicali per la Clinica Oculistica dell’Aou nel 2020. Addebiti respinti dagli avvocati presenti coi propri assistiti in sede di interrogatorio di garanzia davanti al gip Gian Paolo Piana e alla pm Lara Senatore in una lunga mattinata di confronto.

Le misure

La difesa mirava in particolare alla revoca delle misure cautelari emesse la scorsa settimana, come i domiciliari per Paolo Tronci, rappresentante della società AbMed, e Mario Sotgiu, ex dirigente medico e presidente della commissione giudicatrice, ritenuti dalla Procura in combutta per confezionare il bando, a base d’asta di 2 milioni di euro, su misura dell’imprenditore. Contro cui era stato presentato un esposto da un ex dipendente e un concorrente che ne mettevano in dubbio i comportamenti in questo e altri casi. Destinatari invece di due interdittive sono Antonio Pinna, responsabile della clinica, e l’ingegnere clinico Antonio Lumbau, sospesi dall’esercizio della professione, e sospettati di avere redatto il capitolato tecnico prestazionale con indicazioni così stringenti da favorire Tronci. Il quale, insieme alla sorella Emanuela, che gestisce la Promedical, ha pure ricevuto il divieto di trattare con la pubblica amministrazione.

Le memorie dei medici

E proprio l’imprenditore cagliaritano, difeso come la familiare dagli avvocati Nicola Satta e Guido Manca-Bitti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo farà più avanti e, nel frattempo, chiede che lo si liberi dagli arresti domiciliari, provvedimento giudicato eccessivo e inattuale rispetto ad accuse di tre anni fa. Stessa richiesta di Sotgiu, che ieri ha letto una memoria difensiva, ribadendo di aver sempre agito all’interno delle regole e per il bene dell’Azienda. Il professionista tra l’altro, come sottolineato dai suoi legali Letizia Doppiu Anfossi e Gabriele Satta, si era trovato ad affrontare la prima gara d’appalto della sua carriera ad appena due mesi dalla pensione. Sarebbero diverse le incongruenze notate dalla difesa nell’impianto accusatorio e illustrate al giudice, al quale è stato ribadito che non esisterebbero le ragioni per prolungare le esigenze cautelari. Lunga l’udienza anche per Lumbau, che ha risposto alle domande di gip e pm, e i cui difensori Francesco Porcu e Danilo Sedda hanno prodotto decine di allegati tesi a dimostrare l’estraneità del proprio cliente e asserire che il capitolato ha avuto una gestazione condivisa con la struttura. Dieci pagine di memoria invece per Pinna il quale ha dichiarato che si era resa necessaria la sua partecipazione al capitolato affinché lo si ultimasse, visto l’allungamento dei tempi di consegna. I legali Piergiorgio Carta ed Elias Vacca hanno chiesto la revoca dell’interdittiva riscontrando pure loro importanti errori nelle accuse.

Forse in giornata arriverà per tutti e cinque la decisione del gip e, se fosse negativa, i difensori si rivolgeranno al tribunale della Libertà.

