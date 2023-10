«Nessun aiuto dopo il rogo estivo» 

«Subito dopo l’incendio ci dissero che la Regione avrebbe stanziato cinque milioni di euro peri danni causati dal fuoco, ma ad oggi ancora non si sente aria di finanziamenti».

Sono le parole di Cristina Cabras che, in località Is Cordeddas a Matzaccara nel Comune di San Giovanni Suergiu, insieme al marito gestisce l’azienda agricola “Le fragole di Paolo IV”. È l’azienda che il 6 agosto scorso ha subito gravi danni dopo il grandissimo incendio che ha mandato in fumo numerosi ettari nelle campagne di Matzaccara. «I danni subiti sono ingentissimi - spiega Paolo Quartu - oltre alle due serre, i mezzi agricoli, e una vettura, sono andate in fumo gran parte delle tubazioni che ci consentivano di irrigare i nostri terreni. Sono inutilizzabili e in questi tre mesi abbiamo iniziato a sostituirle per poter ripartire. Speravamo che l’indennizzo promesso arrivasse in tempi celeri, ma ad oggi non si è mosso nulla».

Ingenti i danni subiti anche da Giuseppe Gaviano che, nel suo centro ippico a Matzaccara, ha visto andare in fumo tremila presse di foraggio e un antico fienile: «Ad oggi non abbiamo visto un centesimo – racconta – siamo in attesa che la Regione, come promesso, ci possa dare degli indennizzi per i grossi danni subiti». Elvira Usai, sindaca di San Giovanni, spiega che «da subito abbiamo deliberato lo stato di calamità naturale e la Regione ha previsto 5 milioni di euro nel collegato alla Finanziaria per risarcire le aziende agricole che hanno subito i danni. Ora attendiamo la delibera e poi i nostri cittadini potranno fare le domande apposite. Contiamo di avere risposte in tempi brevi».

