Nessun affidamento esterno per i parcheggi davanti al mare 

Parcheggi a pagamento sul litorale di Gonnesa, li gestirà direttamente il Comune senza un affidamento esterno come avveniva negli anni scorsi.

L’amministrazione ha individuato un’agenzia interinale che dovrà selezionare gli addetti al parcheggio: saranno massimo 25, dovranno essere residenti a Gonnesa ed aver già maturato esperienza nel settore. «Abbiamo deciso di passare alla gestione diretta del servizio, senza esternalizzazioni - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - abbiamo fatto un bando per individuare l’agenzia interinale che dovrà occuparsi delle selezioni. Come amministrazione abbiamo indicato i requisiti principali richiesti per gli addetti ai parcheggi. È un progetto che ha anche una valenza sociale, seppure a tempo è un’occasione di lavoro per persone con una situazione economica precaria». Oltre alla riscossione delle tariffe, i lavoratori dovranno garantire anche la vigilanza e il controllo sull’utilizzo del parcheggio, la e la pulizia e il decoro nelle aree di sosta, collaborare con il servizio comunale di biblioteca a mare e infopoint. Per la stagione alle porte tariffe invariate: 3 euro per mezza giornata per le auto, 5 euro per tutto il giorno,1 euro per mezza giornata per i motocicli, 2 euro per la giornata intera. I residenti a Gonnesa e titolari e dipendenti di attività nelle spiagge potranno attivare un pass da 30 euro, 40 per i non residenti proprietari di immobili a Gonnesa.

