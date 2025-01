Nessun accorpamento: il glorioso liceo Piga conserva l’autonomia 

La regione Sardegna ha confermato l’autonomia del liceo classico e linguistico “E. Piga” di Villacidro, escludendolo dagli accorpamenti previsti dal ministero dell’Istruzione con il decreto numero 127 del 2023. La decisione, che ha ridotto da nove a sei gli accorpamenti degli istituti scolastici sardi, è stata accolta con grande soddisfazione.

Il consigliere regionale del M5s Emanuele Matta ha dichiarato: «Il liceo Piga rischiava l’accorpamento ma grazie al lavoro svolto è stato salvaguardato, preservandone l’autonomia e il suo valore centrale per il territorio. La scuola non può e non deve essere oggetto di tagli indiscriminati».

Anche il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, ha commentato la vicenda: «L’autonomia del liceo classico e linguistico “E. Piga” e delle altre scuole del Medio Campidano è stata salvaguardata. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto la collaborazione di sindaci, consiglieri regionali, dell’amministrazione provinciale e altri rappresentanti del territorio che insieme hanno difeso le ragioni di una comunità troppo spesso lasciata ai margini”.

La Giunta regionale, infine, ha deciso di stanziare risorse finanziarie a favore dei comuni sede degli istituti scolastici che sono stati coinvolti nell’accorpamento: “Un fondo da 2,5 milioni di euro destinato alla popolazione scolastica e giovanile dell’ente locale, mirate a sostenere attività di accoglienza scolastica, servizi di trasporto, di mensa gratuita, di mobilità regionale ed extraregionale, di premi studio e di attività sportive, culturali e sociali”, si legge in un comunicato della Regione.

