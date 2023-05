Nessun accordo sulla sicurezza del mercato 

Il piano di sicurezza per consentire il regolare svolgimento delle attività nell'area mercatale non c'è e l'apertura del mercato estivo di San Pantaleo, prevista per domani, dovrebbe saltare. La decisione, riferisce Ana Ugl, è stata assunta dall'amministrazione comunale all'esito dell'incontro, che si è tenuto ieri, con i commercianti ambulanti per confrontarsi sulla questione dell'applicazione del piano di sicurezza, ritenuta obbligatoria dal Comune ma con il pagamento degli oneri a carico dei titolari delle concessioni dei posteggi, condizione contestata da quest'ultimi. In attesa della delibera che formalizza la scelta degli amministratori, gli ambulanti si sono riservati di avanzare la loro proposta, attendono la sentenza del Tar che il 17 maggio si esprimerà nel merito e, nel frattempo, manifesteranno, il 10 maggio alle 16.30, per protestare “contro gli abusi che il Comune di Olbia sta perpetrando ai danni della categoria”.(t.c.)

