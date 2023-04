«Nessun accordo sulla prima tappa» 

Alla mail di Gianni Chessa, numero uno di viale Trieste, gli organizzatori capeggiati da Grant Dalton hanno replicato punto su punto. Il numero uno di Team New Zealand e della 37ª edizione del trofeo nega anzitutto l’impegno di assegnare a Cagliari la prima tappa. Anzi, precisa che «nella presentazione dell’evento inviata il 12 agosto 2022, si afferma che “Questo evento” (di Cagliari, ndr ) sarà uno di un massimo di tre eventi Acws che verranno organizzati». Quindi, una richiesta. «Le sarei grato se potesse inviarmi la corrispondenza in cui si afferma che Cagliari sarebbe stata la prima tappa europea delle regate preliminari all’America’s Cup…».

I neozelandesi sono determinati, perfino implacabili, non solo in mare. A pochi giorni dalla mail della Regione Sardegna, in cui si chiedevano lumi sull’assegnazione della tappa d’apertura delle World Series di Coppa America di vela a Vilanova i la Geltrù e si minacciava di ritirare il finanziamento di 6 milioni e 100 mila euro, i difensori del trofeo e organizzatori di diritto della prossima edizione, eventi preliminari inclusi, hanno risposto. Con una mail rapida e, nella sua precisione, spietata.

I neozelandesi sono determinati, perfino implacabili, non solo in mare. A pochi giorni dalla mail della Regione Sardegna, in cui si chiedevano lumi sull’assegnazione della tappa d’apertura delle World Series di Coppa America di vela a Vilanova i la Geltrù e si minacciava di ritirare il finanziamento di 6 milioni e 100 mila euro, i difensori del trofeo e organizzatori di diritto della prossima edizione, eventi preliminari inclusi, hanno risposto. Con una mail rapida e, nella sua precisione, spietata.

Il carteggio

Tutti i documenti richiesti sono stati inviati e nessun accordo era stato preso circa l’assegnazione della prima regata di World Series. Questo, in breve, l’ultimo atto di un carteggio - diffuso dal quotidiano la Stampa - che infiamma i rapporti tra le parti e alimenta la polemica, seguita al dietro front dell’Assessorato regionale al turismo sull’organizzazione a Cagliari di una delle World Series.

La risposta

Alla mail di Gianni Chessa, numero uno di viale Trieste, gli organizzatori capeggiati da Grant Dalton hanno replicato punto su punto. Il numero uno di Team New Zealand e della 37ª edizione del trofeo nega anzitutto l’impegno di assegnare a Cagliari la prima tappa. Anzi, precisa che «nella presentazione dell’evento inviata il 12 agosto 2022, si afferma che “Questo evento” (di Cagliari, ndr ) sarà uno di un massimo di tre eventi Acws che verranno organizzati». Quindi, una richiesta. «Le sarei grato se potesse inviarmi la corrispondenza in cui si afferma che Cagliari sarebbe stata la prima tappa europea delle regate preliminari all’America’s Cup…».

Nessuna negligenza

Dalton respinge poi le accuse di negligenza, lanciate da Chessa sulla mancata risposta alla richiesta di informazioni e ai relativi solleciti. «Questa dichiarazione è inesatta, la prova di ciò, sono i seguenti documenti». Ovvero il Progetto di promozione, il Prospetto economico, la Certificazione Nielsen presentati tra dicembre e gennaio scorsi. A conferma della buona fede kiwi, Dalton ricorda anche il viaggio compiuto di recente nel capoluogo per incontrare una nota società di eventi locale, che avrebbe curato l’evento. «Concorderà che questo certo non è il comportamento di qualcuno che ha “cessato di essere interessato”…», sottolinea.

La stoccata

Poi, l’affondo. «In qualità di detentori dell’America’s Cup, il nostro intento era semplicemente di concedere ai fan italiani la stessa opportunità che era stata loro negata nel 2020 riportando in Italia una regata di Coppa. Questa era l’unica ragione della nostra proposta. Deve sapere che Ace non è obbligata dal Protocollo né da altro ad organizzare l’evento». Come dire, New Zealand, e la Coppa America, possono continuare a fare a meno di Cagliari. «Viste le prove che le ho fornito di come abbiamo ottemperato alle vostre richieste governative», conclude, «le chiedo per favore di essere più specifico su ciò che esattamente sostiene non sia stato fornito». Ora, il timone delle World Series passa di nuovo alla Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata