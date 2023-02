Nessun abuso, indagati prosciolti 

Nessun abuso edilizio e nemmeno d’ufficio per il resort di Stintino. Prosciolti dal gup Sergio De Luca gli undici imputati di una vicenda che risale agli anni tra il 2013 e il 2017. Per otto di loro l’accusa era di aver costruito un agriturismo violando i vincoli paesaggistici, per gli altri quattro, tutti responsabili del Comune, l’ aver concesso in modo illecito l’autorizzazione.

L’ex sindaco di Stintino, Antonio Diana,si è dovuto difendere dalle due accuse in qualità di amministratore unico della società “Logos” alla quale era stato accordato il permesso per i lavori. Ma nel procedimento si è dimostrato che era subentrato nell’azienda quando esisteva già il via libera per la concessione edilizia. E anche le consulenze tecniche hanno certificato che non sono state trasgredite le norme in ambito paesaggistico e ambientale.

Su questo punto il giudice ha applicato la riforma Cartabia là dove prescrive di non rinviare a giudizio quando non vi sono elementi che sostengono una ragionevole previsione di condanna. Sull’abuso d’ufficio invece il gup ha deciso di prosciogliere gli imputati perché il fatto non sussiste.

Il pm è Mario Leo mentre gli avvocati sono Ivano Iai per Diana, Danilo Mattana per Maurizio Loriga, Pierluigi Carta e Paolo Cosseddu per Antonio Denegri, Gianluca Nonnis per Agostino Pilo, Sebastiano Chironi per Antonio Fraghì, Giuseppe Conti e Gabriella Pinna Nossai per Angelo Solinas e Fausto Maddau. Infine Sabina Maddau per Annalisa Scanu, Maria Giovanna Marras per Alberto Diana, Daniele Ladu per Gavino Diana, Giuseppe Masala per Giuseppe Mundula. (e. f.)