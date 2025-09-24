Nessun abuso edilizio, imprenditore assolto 

«Con l’assoluzione si conclude il processo dopo sei lunghissimi anni. Sono sempre stato convinto della mia innocenza, ma questa vicenda mi ha condizionato, sia a livello personale che dal punto di vista del lavoro». Matteo Galzerino, 49enne di Iglesias, tira un sospiro di sollievo. Era finito a processo con l’accusa di abuso edilizio e illecito paesaggistico. Presunti reati commessi nella spiaggia di Masua, dove l’imprenditore gestisce lo stabilimento Warung beach club, salito alla ribalta delle cronache per aver collezionato prestigiosi riconoscimenti e per aver ospitato alcuni personaggi molto conosciuti, tra cui l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy e la moglie Carla Bruni.

Il processo

I guai giudiziari iniziano nel 2019 in seguito a un controllo eseguito dalla Polizia locale di Iglesias. «Avrei dovuto smontare il chiosco entro il 31 ottobre, ma non l’ho fatto – racconta Galzerino – mi contestavano anche la mancanza di autorizzazioni e permessi per svolgere l’attività. In seguito è stato presentato un esposto alla Procura e da quel momento è iniziato un lungo contenzioso che si è risolto soltanto in questi giorni. Alla fine siamo riusciti a dimostrare di avere tutte le carte in regola». Il processo contro l’imprenditore (difeso dagli avvocati Marco Pisano e Pierandrea Setzu) si è concluso con l’assoluzione perché i fatto non costituisce reato.

La delusione

«In tutti questi anni – continua Matteo Galzerino – questa vicenda mi ha creato tantissimi problemi, anche di carattere economico. Non potevo fare investimenti. Navigavo nell’incertezza, ma sapevo di essere nel giusto. Dovevo inoltre pensare anche ai 26 dipendenti. Non è stato facile. Ci sono state numerose ispezioni e mi chiedevano sempre di smontare il chiosco, ma io sapevo che una legge consente di non rimuovere la struttura anche nei mesi invernali. Avevamo ottenuto un’autorizzazione dal servizio di vigilanza ambiente, secondo il quale è meglio non smontare la struttura perché si rischia di danneggiare l’ambiente. Chiaramente abbiamo dovuto dimostrare che tutti i lavori erano stati effettuati nel pieno rispetto delle leggi in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio». Tutti i documenti hanno consentito alla difesa di smontare le accuse e alla fine è arrivata l’assoluzione.

