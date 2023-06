Nesli e Cmqmartina stasera sul palco di Ateneika 2023  

AteneiKa arriva al giro di boa. Questa sera, a partire dalle 20 al Cus Cagliari, saliranno sul palco del complesso di Sa Duchessa, Nesli e Cmqmartina.

L’artista marchigiano, classe 1980, presenterà il suo undicesimo e album in studio “Nesliving Vol.4 – Il seme cattivo” pubblicato l’11 marzo scorso a quattro anni dall’uscita del precedente lavoro “Vengo in pace”. Per lui, un sognatore con i piedi incatenati a terra, una carriera trascorsa a scrivere canzoni su quella che oggi viene definita musica urban. Anche i numeri parlano chiaro: i suoi cinque brani più popolari su Spotify hanno superato di 18 milioni di stream. Ottimo autore, tra i suoi testi ci sono anche anche “La fine”, interpretata da Tiziano Ferro e “Dimentico tutto”, scritta per Emma. Per Cmqmartina, considerata la regina della nu-dance, dopo il suo primo singolo “Lasciami andare” datato 2019, sono arrivati due album “Disco” e “Disco 2”, la partecipazione ad X-Factor, prima del suo terzo album “Vergogna” pubblicato nel 2022.

RIPRODUZIONE RISERVATA