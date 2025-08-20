Nervosismo dopo il patto per la Provincia 

Davvero la candidatura del sindaco di Iglesias Mauro Usai alla presidenza della Provincia non scontenta nessuno a Carbonia? E davvero nessuno si opporrà? A osservare con occhi attenti non tutto sembra andare liscio come l’olio. Innanzitutto va tenuto in considerazione che il primo cittadino Pietro Morittu, pur non manifestando contrarietà alla candidatura del suo “cugino”, non ha, a differenza di altri 19 sindaci, messo la sua firma sul documento unitario che ha sancito l’avvio della partita. Come se questo non bastasse, nei giorni scorsi Morittu ha fatto pervenire al presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel un documento che così recita: “Considerata la rilevanza istituzionale e politica delle prossime elezioni provinciali 2025 e ritenuta l’opportunità di un’analisi approfondita dei dati, delle candidature e delle prospettive per il territorio comunale proporrei la convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria, da tenersi entro breve termine, con all’ordine del giorno, oltre a mie comunicazioni, l’analisi dei dati preliminari, valutazione e prospettive per la rappresentanza territoriale legate alle elezioni provinciali”.

Il presidente Fantinel risponde: “Ho preso atto della richiesta e convocato la conferenza dei capigruppo e si è deciso di convocare il consiglio per il prossimo 3 settembre”.

Capigruppo coperti

Parrebbe che non tutti abbiano preso a cuor leggero questa richiesta e ora bisogna capirne fino in fondo le motivazioni e sapere quali saranno le comunicazioni del sindaco. Al momento quasi nessuno dei capigruppo di maggioranza sembra volersi esporre, forse in attesa di capire cosa succederà.

«Il 3 settembre – dichiara Giacomo Guadagnini del Pd – noi andremo in aula solo per discutere di programmi e su quale ruolo dovrà rivestire il nostro comune all’interno della varie dinamiche territoriali, compresa la sanità e la realtà industriale del Sulcis iglesiente con i suoi seimila posti di lavoro, tra diretti e indiretti, a forte rischio».

«Come gruppo politico – dichiara Antonio Caggiari di “Uniti per rinascere” – ci stiamo ancora confrontando per assumere una linea comune da tenere in Aula».

«Per noi consiglieri – spiega invece Luca Grussu della lista Pietro Morittu sindaco – è una grande responsabilità, essendo chiamati a fare delle scelte ponderate: la rappresentanza di Carbonia, in virtù del suo ruolo di capoluogo, non potrà che essere di alto spessore».

Giacomo Floris di Carbonia Avanti non vuole entrare «in merito alla convocazione» ma precisa: «So che avremmo dovuto fare un consiglio semplicemente per parlare di sviluppo territoriale».

Voce autorevole

Gli unici a sbiancarsi un po’ di più sono Beppe Vella di Carbonia Insieme e Valentina Diaferia per Sviluppo e Ambiente. «Ribadiamo il ruolo importante di sintesi che il nostro sindaco ha all'interno del consiglio comunale e nel territorio», dice il primo: «Solo la candidatura di Morittu a sostegno della lista dei sindaci deve essere la voce autorevole di Carbonia anche all'interno della provincia». E la seconda: «Prendiamo atto del documento che candida Mauro Usai. Il nostro auspicio è che si lavori su un programma unitario di rilancio di tutto il territorio».

