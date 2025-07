Nervi tesi in maggioranza «Il Pd non sia ingeneroso» 

Due scossoni in maggioranza in una sola settimana. Prima l’affondo dei Progressisti che hanno chiesto una verifica di Giunta, il secondo – di entità più importante perché generato dal primo partito della coalizione – registrato due giorni fa all’Assemblea del Pd a Tramatza. Dove si è parlato di «diciassette mesi di luci e ombre», di «risultati della Giunta non all’altezza», di eccesso di personalizzazione da parte di chi la guida e dell’esigenza di maggiore collegialità, e persino di scarsa capacità di proposta legislativa da parte dell’Esecutivo. Nervi tesi a dir poco, dunque, complice l’ombra costante e incombente della decadenza della presidente Alessandra Todde che potrebbe provocare lo scioglimento di tutta l’Assemblea sarda e il ritorno al voto. Ipotesi di elezioni anticipate che qualcuno nel Campo largo lega all’agitazione di questi ultimi giorni, concretizzata nell’impulso quasi irrefrenabile di puntualizzare le criticità dell’azione di questo governo, fino a smarcarsi da alcune scelte importanti.

Il giorno dopo

Vero è che i Dem hanno già cercato in qualche modo di stemperare. «Durante l’assemblea del Pd», si legge in una nota trasmessa il giorno dopo Tramatza, «il segretario Piero Comandini ha ribadito che il progetto del Campo largo continua a essere il perno dell’azione di governo della coalizione progressista alla guida della Regione. Per il Pd non è e non sarà in discussione la scelta strategica del Campo largo e dell’alleanza con il M5S». Quanto alle cose dette in Assemblea, si tratta di «dialettica e discussione che sono il metodo che i partiti usano per rafforzare l’azione di un governo». Quindi, «un messaggio chiaro a chi cerca di alimentare polemiche: il Pd è unito sul mandato ricevuto, e continua a lavorare per il progetto riformista e progressista in Sardegna».

Reazioni opposte

Una posizione che deve aver convinto anche il capogruppo del M5S Michele Ciusa: «Nessuno scontro, vedo solo un confronto, quello tipico di ogni coalizione, ora il Campo largo continua a lavorare e l’obiettivo è adesso quello dell’assestamento di bilancio». Meno il presidente del gruppo Uniti con Alessandra Todde, Sebastian Cocco: «Rispetto le dinamiche interne al Pd, tuttavia credo che scaricare sulla Giunta la scarsa attività legislativa è ingeneroso. Ricordo infatti che l’attività legislativa è in capo al Consiglio regionale». Quindi, «farei prima un’autocritica, anche se per tutto il primo anno l’agenda politica ci è stata quasi imposta per effetto del caso decadenza ma anche per i provvedimenti sull’energia: due macigni». Insomma, «è come se gareggiando per i cento metri, ci fosse qualcuno dietro che ti tira la maglietta». Un primo anno difficile, quando invece «il primo anno è in genere dedicato alle riforme, a grandi operazioni di architettura istituzionale per vedere gli effetti possibilmente entro la legislatura, cosa che noi non abbiamo potuto fare». Detto ciò, «il Pd non è fuori dai meccanismi di questa Giunta, è presente anche negli assessorati non suoi con cariche importanti. Naturalmente, il Pd è la prima forza della coalizione e ha il suo peso, e pensare che equilibri stabiliti il giorno della vittoria alle elezioni restino invariati per cinque anni sarebbe una follia perché cambiano le esigenze e l’agenda politica».

«Nessuna crisi»

La capogruppo di Avs Maria Laura Orrù non crede che siamo in presenza di una crisi del Campo largo: «Ogni partito, al suo interno, si riunisce, discute e poi esprime la propria posizione attraverso il segretario. In politica bisogna accettare che le posizioni possano essere differenti se si parla di metodo. Il Governo della Regione è affidato all’esecutivo e al Consiglio regionale: entrambi hanno pari dignità e prerogative che si concretizzano nel confronto. Per tutto il resto esiste un programma che è stato condiviso». Sandro Porcu di Orizzonte Comune non è preoccupato: «Non vedo problemi, la dialettica tra partiti all’interno della maggioranza è normale. Per me la coalizione è unita e lavora bene. Certo, le difficoltà non mancano, soprattutto su temi come la sanità che versava già in condizioni disastrose». Anzi, al limite, «auspico più lavoro e collegialità nell’affrontare i temi più importanti». Luca Pizzuto, presidente del gruppo Sinistra futura, invita a «non dimenticare che due anni fa la Sardegna sprofondava col centrodestra e con Solinas, abbiamo ereditato condizioni drammatiche. L’unità del Campo largo è indiscutibile».

Infine Francesco Agus (Progressisti), ribadisce quanto dichiarato una settimana fa: «Chiedere una verifica sul programma di Governo non è lesa maestà. Fa parte della normale dialettica tra forze di governo». Per i Progressisti urge un vertice dove siano coinvolti anche i segretari dei partiti, e che la presidente Alessandra Todde non ha ancora convocato.

