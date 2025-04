«Nervi saldi e conti in ordine» 

L'Italia è credibile, i conti sono migliorati, le agenzie di rating alzano il voto e, nonostante un debito che «divora» ogni cosa e ostacola ogni altra spesa, «anche la più nobile», i Btp sono richiestissimi, «da fare invidia» in questo momento ai Treasury americani. Quindi è escluso parlare ora di scostamento, anche se per fronteggiare i dazi o per incrementare la spesa per la difesa, che peraltro quest’anno raggiungerà già il 2% del Pil previsto dagli impegni Nato.

In Parlamento per illustrare il nuovo Documento di finanza pubblica, Giancarlo Giorgetti difende il lavoro del governo per dare basi solide alle finanze pubbliche e chiarisce a chiare lettere che, «prima di prevedere spese supplementari», come ministro dell’Economia vuole «sapere dove vanno a finire quelle spese e per quale motivo le devo fare». Scopi che al momento non sono chiari, perché non chiara è la situazione internazionale. Prematuro quindi parlare di manovre correttive o anche solo stimare concretamente l’impatto dei dazi sull’economia e sulle imprese. Nell'incertezza dominante, fa capire il ministro, l’importante è mantenere l’equilibrio: «Abbiamo davanti a noi sfide sempre più complesse che richiedono prudenza, decisioni ponderate e strategie condivise a livello europeo», spiega respingendo ogni «frenesia». D’altronde non è detto che le prospettive siano nere. Le simulazioni del Dfp «sono basate su ipotesi sfavorevoli», ma lo scenario che sembra prospettarsi potrebbe essere «meno avverso di quello messo in conto nelle previsioni ufficiali». A parte una schiarita dagli imprevedibili Usa, potrebbero arrivare sorprese positive dai prezzi dell’energia e dai tassi d’interesse. Insomma, il quadro macroeconomico «è soggetto anche a rischi positivi», suggerisce Giorgetti, offrendo un altro punto di vista rispetto alle prospettive incerte indicate da Ufficio parlamentare di bilancio, Confindustria e Bankitalia per il «contraccolpo inevitabile» dei dazi. Il ministro non crede nemmeno alla deroga al patto di stabilità per le spese militari: in questo momento il governo non la utilizzerà, in attesa del vertice Nato di giugno. Anche perché, sottolinea, «calibrare la spesa militare significa fare delle scelte», e secondo le stime dell’Upb significa anche incidere su debito e deficit, alzando entrambi i valori e rimandando l’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione Ue. Il debito va invece assolutamente ridotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA