Nerone di Boito Opera da scoprire 

Oggi alle 20.30 (turno A) si alza il sipario sulla Stagione lirica e di balletto 2024 del Teatro Lirico di Cagliari. Una stagione sempre molto attesa dal numeroso pubblico che quest’anno assume anche un valore aggiunto e un carattere di ripresa ancora più importanti e che, nonostante la breve durata, propone un ricco cartellone di opere e balletto. In scena una preziosa rarità musicale di Arrigo Boito che viene eseguita per la prima volta in Sardegna: Nerone, tragedia in quattro atti, su libretto proprio (foto Priamo Tolu ). La regia è di Fabio Ceresa, l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari sono guidati dal podio dal maestro Francesco Cilluffo. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Le repliche: sabato 10 alle 19 (turno G); domenica 11 alle 17 (turno D); mercoledì 14 alle 20.30 (turno B); giovedì 15 alle 19 (turno F); venerdì 16 alle 20.30 (turno C); sabato 17 alle 17 (turno I); domenica 18 alle 17 (turno E).