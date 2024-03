Nero su fogli bianchi: le case di Angius sospese nel tempo  

C’è un albero che gemma casette di carta. Piccoline, aeree, ben serrate. Sulle pareti, un disegno di foglie e, in alto, un puntolino. Segno sferico che torna su tutte le opere di Maria Francesca Angius, in mostra da Spazio e Movimento, a Cagliari in via Napoli 80, fino al 30 marzo.

“Case sospese nel tempo”, a cura di Ivana Salis, è una sequenza di raffinati disegni a china. Nero sui fogli bianchi e sulle tele, e nuclei da cui si dipartono segni sottili che sono radici. Si accumulano, le casette, si stringono l’una all’altra come fossero esseri viventi. Si chiudono a cerchio, si distendono, lasciano pendere una linea che se ne va lontano e non si sa dove finisce. Dentro, dice l’artista, c’è qualcuno, qualcuno che ci aspetta.

Maria Francesca Angius, alla sua prima personale a Cagliari, ha studiato Canto al Conservatorio e ha frequentato con passione i corsi serali del Liceo Artistico. «In quella scuola», dice, «ho finalmente capito cosa volevo fare. Ho avuto due insegnanti meravigliose, Annalisa Achenza e Caterina Lai, e ho provato tutti i materiali. La china non mi attraeva, invece a mio padre Giandomenico, artista anche lui, piaceva molto. Ma solo con l’inchiostro cinese, un pigmento di carbone indelebile e luminoso, potevo rappresentare l’unione tra le persone e la natura in modo asciutto, quasi zen».