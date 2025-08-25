Neri Per Caso, protagonisti... per talento 

In tema di cover, il sogno di Domenico Caravano è “Nothing Else Matters” dei Metallica. «Anche se mi rendo contro che piace solo a me», sottolinea “Mimì”, tra i fondatori e componenti attuali dei Neri Per Caso, che ieri a Porto Cervo hanno dato vita a un concerto indimenticabile, una sorta di “bis” rispetto a quello andato in scena a inizio mese a Morgongiori.

«Essendo un gruppo di sei persone ognuno ha un genere del cuore, per cui Ciro che ama la musica brasiliana e il jazz potrebbe direbbe altro, e pure Daniele, che è un amante di Stevie Wonder, dal repertorio forse più adatto a noi», aggiunge Caravano. Intanto, per chi non la conoscesse, la loro versione di “Englishman in New York” di Sting è un capolavoro, così come lo sono le cover dei brani di Bob Marley e “Je so’ pazzo” di Pino Daniele, con cui i Neri Per Caso – oggi nella formazione Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier – hanno in comune la terra d’origine, la Campania, e l’originalità del progetto musicale. Da 30 anni il gruppo a cappella originario di Salerno, quello di “Le ragazze” e “Sentimento pentimento”, porta avanti una carriera di successo esibendosi senza supporti strumentali né basi musicali, ciò che gli ha permesso di affermarsi in un amen anche all’estero.

Mai pensato di cambiare?

«L’abbiamo fatto proprio usando gli strumenti, anche perché siamo tutti musicisti, però alla fine siamo nati così, come gruppo a cappella, e così vorremmo continuare. Così abbiamo vinto a Sanremo, nella patria dell’orchestra, senza orchestra, che per noi è motivo d’orgoglio».

Qual è oggi la vostra visione della musica?

«Negli ultimi 30 anni la musica si è evoluta tantissimo, e noi cerchiamo di stare al passo con i tempi, ma la nostra visione e il nostro spirito sono rimasti gli stessi. Siamo un gruppo a cappella che cerca di far rivivere, o far arrivare alle persone che non l’hanno mai sentito, un certo modo di fare musica, divertendoci e facendo divertire il pubblico».

Tornereste in gara a Sanremo ?

«Dall’anno di “Le ragazze”, quando abbiamo vinto nelle “Nuove Proposte”, siamo stati ospiti più di una volta, per esempio con Elio e le Storie Tese, e quest’anno nella serata dei duetti con Massimo Ranieri, però tornare in gara dove siamo nati quando il padrone di casa era Pippo Baudo sarebbe stato quasi d’obbligo. Un paio di volte ci abbiamo anche provato».

Nel futuro?

«“Il GialappaShow”: la Gialappa è stata confermata per la prossima stagione, e dovremmo esserci pure noi. Ogni settimana ci inventiamo collaborazioni nuove, da Rose Villain e Brunori Sas, per citare alcune delle più recenti, e per noi è molto stimolante confrontarsi con le nuove leve della musica italiana, che riservano bellissime sorprese. Ci sono grandi talenti».

Un disco nuovo?

«Ci stiamo pensando. Ancora non sappiamo cosa faremo, ma l’idea è di farlo uscire il prossimo anno: lanciare il primo singolo a Sanremo sarebbe un sogno!».

RIPRODUZIONE RISERVATA