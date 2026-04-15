Nerazzurri pronti allo sprint finale 

L’Inter attende il Cagliari e vede il traguardo che insegue da inizio stagione: lo scudetto. Smaltite in teoria le delusioni legate alla Champions, con la dolorosa eliminazione per mano dei norvegesi del Bodo/Glimt (a ulteriore dimostrazione di quanto il pallone italiano sia scivolato nelle retrovie rispetto ad altre realtà europee), i nerazzurri anche grazie agli scivoloni degli avversari hanno ripreso a macinare punti in Italia e adesso guardano tutti dall’alto con un vantaggio di ben 9 lunghezze sul Napoli secondo.

Un margine rassicurante a sole sei giornate dal termine, quando sono disponibili ancora 18 punti. In sostanza alla capolista ne bastano 10 per cucirsi il 21esimo tricolore sulla maglia staccando i cugini del Milan e sfilando il tricolore dalla divisa dei partenopei. E il calendario ha voluto che la prossima sfida veda la squadra del tecnico Chivu opposta proprio al Cagliari, la cui situazione di classifica è ben diversa. I rossoblù reduci dal successo toccasana con la Cremonese possono respirare ma la salvezza è ancora lontana, dunque un risultato positivo a San Siro sarebbe utile: quasi un’utopia però, a fronte della necessità dei padroni di casa di conquistare un successo che li avvicinerebbe sensibilmente al trionfo. Nel calcio tuttavia mai dire mai.

Anche se all’Inter l’entusiasmo è tale da spingere la proprietà a lavorare già sulla conferma dell’allenatore romeno, ex giocatore nerazzurro ormai vicino alla conquista del titolo al primo anno su questa panchina. Un allungamento di contratto che rende merito anche alla capacità del tecnico di primeggiare rinvigorendo una rosa quasi scarica dopo il terribile ko della finale Champions di un anno fa col Psg. Nella prossima stagione la società dovrebbe accontentare le richeiste di Chivu, che già quest’anno aveva suggerito nomi di giocatori funzionali al suo calcio mai arrivati. Ma da campione d’Italia il peso nelle decisioni aumenta. Intanto però c’è il Cagliari da affrontare.

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