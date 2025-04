Nepentes: si festeggia l’eccellenza 

Oliena festeggia le sue eccellenze. A fine maggio torna Nepentes, la grande festa del vino Nepente di Oliena. Le prenotazioni per la nuova edizione sono state aperte nei giorni scorsi. L'evento si terrà sabato 31 maggio alle 18.30 nel centro storico del paese per gustare il sapore autentico e inebriante del celebre vino rosso sardo.

Aperte anche le prevendite dei calici, in promozione sino al 10 maggio, per assicurarsi il kit degustazione. «Per essere certi di non perdervi la possibilità di partecipare all'evento e per beneficiare di una riduzione sul prezzo, ridurre la file e l'attesa per il ritiro del calice, potrete già acquistare il calice comodamente da casa cliccando sul link messo a disposizione nelle nostre pagine oppure il giorno stesso dell'evento a un prezzo leggermente maggiore», dicono dal Presidio turistico Galaveras di Oliena.

Il kit comprende la sacchetta e il calice con cui si potranno assaggiare 6 dei migliori Nepente selezionati tra le produzioni dei privati, 3 degustazioni del Nepente delle cantine Cantina Oliena, Iolei Winery, Giuliana Puligheddu e un assaggio del famoso passito “Su gucciu”, oltre all'assaggio di cibi tipici. Il paese sarà in festa anche con la band I Tremendi, e canti e balli della tradizione. (g. pit.)

