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12 maggio 2026 alle 00:10

Nepentes, esperienza nelle aziende 

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A Oliena, si lavora sul turismo esperienziale con degustazioni nelle aziende agricole. Al contempo, sono in corso i preparativi per Nepentes, la festa dedicata al vino, in programma il 6 giugno alle 18.30 nel centro storico. Le strade del paese si trasformeranno in un percorso di degustazione tra tradizione, cultura, musica, convivialità. Con il "kit calice", si potranno assaggiare cinque vini Nepente selezionati tra le produzioni private, con quattro degustazioni principali e proposte enogastronomiche locali. Nel giardino Calamida, sono previste le degustazioni, assieme al pastificio Tanda&Spada, offerte dalle cantine: Cantina Oliena, Azienda Puddu, Iolei Winery, Giuliana Puligheddu.

Durante il percorso nel centro storico (arricchito da auto d'epoca) spazio a concerti, folklore, musica tradizionale e canti a tenore. «I vini, e in particolare l'evento di Nepentes, per il nostro paese, è molto più di una semplice celebrazione enologica - dice il sindaco Bastiano Congiu -. È un modo strategico di valorizzazione del nostro vino simbolo e, al tempo stesso, un potente veicolo di promozione del territorio. Attraverso questa manifestazione, Oliena si racconta al mondo, mettendo in luce le tradizioni, la qualità delle produzioni e l'unicità del paesaggio. Stiamo lavorando per attrarre un turismo sempre più consapevole, capace di apprezzare l'autenticità e di generare ricadute positive per la comunità». La manifestazione è nata nel 2019 dalla collaborazione tra Comune e Presidio turistico Galaveras, e punta a valorizzare la produzione vitivinicola e l'identità del territorio. Il giorno dopo, spazio al "Raduno del Nepente" con un corteo di auto d'epoca.

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