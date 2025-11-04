Nepal, la strage degli alpinisti italiani 

Teramo. Markus, Alessandro, Stefano, Paolo e Marco. Lo scalatore, il maestro di sci, l’arboricoltore, il fotografo, il biologo. L’Italia piange cinque amanti della montagna: per loro le montagne del Nepal si sono trasformate in una trappola di tempesta e neve. Ieri mattina quattro morti erano date per certe, in serata sono svanite le ultime speranze per la guida Marco Di Marcello: a lungo il segnale gps era risultato ancora attivo e registrava i suoi movimenti, anche se nessuno era riuscito a mettersi in contatto con lui.

Le tende spazzate via

Alessandro Caputo e Stefano Farronato, dati per dispersi venerdì scorso, sono morti nel tentativo di scalare il picco Panbari. Con i suoi 28 anni Caputo era il più giovane: studente di giurisprudenza alla Statale di Milano, era anche maestro di sci in Svizzera con una vasta esperienza in quota. Farronato, arboricoltore 45enne di Bassano del Grappa, era uno scalatore esperto, con alle spalle avventure estreme come la Ferdarski 2024 (14 giorni sul Vatnajokull, il ghiacciaio più grande d’Europa), la “Yukon arctic ultra 2018”, tra le più fredde gare del mondo, 483 km in nove giorni a -50 gradi, o la traversata dell’Alaska in mountain-bike nel 2016. Della spedizione faceva parte anche Valter Perlino, alpinista di Pinerolo scampato alla tragedia perché rimasto al campo base per un problema ad un piede. «Ha raccontato - rivela la moglie Gloriana Salvai - che le tende non c’erano più, che il campo era sepolto dalla neve». Poi il ritrovamento dei corpi, coperti dalla neve. «Nemmeno lui ha saputo spiegare perché la perturbazione annunciata sia arrivata con così tanto anticipo».

«Sfide affascinanti»

A circa 200 chilometri dal Panbari, in una spedizione sul Dolma Khang, hanno trovato la morte il 30enne altoatesino Markus Kirchler e gli abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello, in una giornata che ha visto morire anche l’alpinista tedesco Jakob Schreiber, il trekker francese Christian Andre Manfredi e le due guide nepalesi Padam Tamang e Mere Karki. La conferma del decesso di Cocco, 41 anni, è stata data da Antonio Tavani, il sindaco di Fara San Martino, dove il fotografo era stato vicesindaco: «Raccoglieva sempre le sfide più affascinanti come questa ulteriore che stava vivendo, volevano essere i primi italiani o abruzzesi su quella vetta. Erano a 50 metri». Con lui c’era anche Marco Di Marcello, biologo e guida 37enne. Ieri pomeriggio i media locali lo annoveravano tra le vittime ma a Teramo i genitori si aggrappavano alle speranze date dal segnale gps che si aggiornava, ogni quattro ore, con la posizione di Marco che sembrava continuare a spostarsi. Poi il ritrovamento del corpo.

RIPRODUZIONE RISERVATA