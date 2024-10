«Neonazista», Meloni ritira la querela 

La rimessione della querela della premier Giorgia Meloni è arrivata tre giorni prima dell’inizio del processo per diffamazione. Imputato lo storico e filologo Luciano Canfora, 82 anni, professore emerito dell’Università di Bari, intellettuale di sinistra e opinionista. Il processo era fissato per lunedì prossimo dinanzi al Tribunale di Bari. La vicenda risale all’11 aprile 2022 quando Meloni era leader di Fratelli d’Italia e parlamentare all’opposizione. Nel corso di un incontro con gli studenti del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Bari dedicato alla guerra in Ucraina, Canfora la definì «neonazista nell’anima». Partì subito la querela e la Procura ottenne il rinvio a giudizio. La premier si costituì parte civile e chiese un risarcimento danni di 20mila euro. Secondo il suo legale, Canfora avrebbe «leso l’onore, il decoro e la reputazione» di Meloni. Su X interviene Roberto Saviano: «Meloni cerca di ridurre il peso delle sue intimidazioni ritirando la querela contro Canfora». Con il ritiro della querela, la vicenda è chiusa.

