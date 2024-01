Neonatologia in crisi, sindacati dal prefetto 

Domani i sindacati saranno in Prefettura per denunciare che un reparto fondamentale per tutto il Nord Sardegna, come Neonatologia e Terapia intensiva neonatale di Sassari è in stato di piena emergenza. Da almeno un anno i medici sono costretti a turni pesantissimi a causa della drammatica carenza di specialisti. Ma la cosa ancora più grave è che sono sempre più frequenti i trasferimenti dei piccoli pazienti in altri ospedali, anche della Penisola. I bambini in cura sono stati portati a Genova. Dice il segretario della Cgil, Funzione pubblica, Paolo Dettori: «La situazione del reparto è drammatica. L’organico è di 28 medici e quelli a disposizione e operativi sono sette più tre specializzande. I chirurghi sono solo tre. Da novembre abbiamo chiesto un incontro all’assessore Carlo Doria e ai vertici della Aou di Sassari. Il confronto non è mai avvenuto e quindi siamo stati costretti ad avviare una procedura davanti al prefetto di Sassari. Annunceremo la volontà di proclamare uno sciopero. Di fatto tutto il blocco operatorio è fermo. Di recente un delicatissimo intervento è stato fatto grazie agli urologi. Il fatto grave è il trasferimento dei piccoli pazienti a Genova e Cagliari». La prefetta Grazia La Fauci ha convocato per domani il direttore generale e il direttore sanitario e della Aou di Sassari, l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, insieme alle organizzazioni sindacali. Dice la segretaria nazionale della Cgil Fp Medici, Miriam Pastorino: «Abbiamo proclamato lo stato di agitazione per tutelare i neonati e i medici che lavorano nel reparto in condizioni proibitive».

RIPRODUZIONE RISERVATA