Neonato trovato morto nella culla termica 

BARI. Un fagottino avvolto in una tutina dalla fantasia militare. Un corpicino immobile, la testolina bardata da un cappuccio. Così è stato trovato ieri verso le 9.30 un neonato senza vita nella culla termica accanto alla chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. Il bimbo forse è rimasto lì «ore, al freddo e soprattutto solo - spiega Roberto Savarese, 56 anni, titolare di una ditta di onoranze funebri - Dopo aver sistemato un feretro nella parrocchia stavo parlando del progetto che salva i neonati ai miei collaboratori. Uno di loro ne aveva sentito parlare ma non aveva mai visto la culla e così gliel’ho mostrata. Non riuscivo a credere ai miei occhi: c’era un neonato, immobile, la carnagione chiara e nulla era accanto a lui: non un ciuccio, un biberon, un cambio, un biglietto».

Il trillo

Il bimbo - un maschietto di circa un mese, pesava quattro chili e 200 grammi - è stato lasciato chissà quando dove le famiglie sistemano i piccoli che non possono aiutare a crescere: appena il loro corpo sfiora il materassino della culla, in automatico si azionano l’aria calda e un allarme, un trillo che allerta il parroco don Antonio Ruccia. È accaduto nel luglio del 2020 e nel dicembre di due anni fa: allora toccò a un neonato di nome Luigi e a una bimba, chiamata poi Maria Grazia. Non è stato così per il piccolo trovato ieri. «Il mio cellulare non ha squillato e quanto successo riempie il mio cuore di immensa tristezza», commenta da Roma il sacerdote.

Autopsia

Chiarire che cosa non abbia funzionato spetta ora alla Procura, che indaga contro ignoti per abbandono di minore con l’aggravante della conseguente morte. I rilievi e gli accertamenti sono stati affidati alla mobile, che analizzerà le scarne immagini della videosorveglianza. A ridosso della culla non ci sono telecamere «per garantire la privacy di chi compie un gesto tanto difficile quanto coraggioso», spiega chi frequenta la parrocchia. Non si sa se il piccolo sia stato lasciato quando ancora era vivo. A stabilire le cause del decesso sarà l’autopsia affidata al professor Biagio Solarino. Sul corpo comunque non ci sono segni evidenti di violenza. La culla è stata sequestrata.

