Neonato in strada, la mamma: «Mi vergogno un po’» 

«Mi vergogno un po’», sarebbero queste le uniche parole pronunciate dalla mamma 29enne di Osilo, ora in ospedale piantonata nel reparto di Ginecologia. È accusata del tentato omicidio del figlio partorito la mattina di due giorni fa in paese e abbandonato sotto un'automobile. Le condizioni fisiche della donna sono buone a distanza di un giorno dal parto e dall'emorragia copiosa che ne è seguita. Su quelle psicologiche invece si esprime Elisa Caggiari, avvocata della signora insieme al legale Pietro Fresu: «Si trova sotto choc».

Il disagio

Oltretutto, vista la condizione di arrestata, alla giovane non è consentito incontrare nessuno a parte i suoi legali, i quali stanno provando a inquadrare la situazione. «Conosciamo l'accusa ma non abbiamo ancora ricevuto la notifica di alcun atto formale». È quindi complesso ricostruire la vicenda per i due ma, soprattutto, rapportarsi con una donna in difficoltà. «Stiamo pensando – aggiunge Caggiari – di chiedere una perizia psichiatrica». Che valuti il grado di presenza e consapevolezza della neomadre rispetto a quanto accaduto e che sta vivendo adesso. Intanto si attende che venga fissata l'udienza di convalida dell'arresto che, si presume, avverrà quando la 29enne sarà già stata dimessa dall'ospedale. «La pm Maria Paola Asara potrebbe chiedere la custodia cautelare ma né io né il mio collega riteniamo ci siano i presupposti per un'istanza di questo genere». Dubbi anche sull'avvio dell'iter per l'affidamento del piccolo, che ieri è stato battezzato con il nome di Francesco nel reparto di Terapia intensiva neonatale. «È una considerazione personale – conclude l'avvocata – però mi pare che i tempi siano troppo prematuri».

Le indagini

Proseguono le indagini che potrebbero ricevere importanti indicazioni dai contenuti del cellulare sequestrato alla mamma. Capace di tenere nascosta la gestazione, sembrerebbe, perfino ai propri genitori, e che per riuscirci avrebbe usato una fascia che le appiattiva il ventre. Strumento che però, in seguito a un recente svenimento della puerpera in un locale pubblico, sarebbe stato visto da alcune persone.

Il ritrovamento

Si tratta comunque di congetture collaterali rispetto agli eventi di mercoledì mattina innescati da una telefonata al 112, prima delle 5, che segnalava il rinvenimento di un neonato sotto la macchina di fronte alla casa di una famiglia residente all'ingresso di Osilo. I soccorritori e i carabinieri trovano il piccolo in casa avvolto da una coperta e cullato dalla madre della 29enne. «Chi ha potuto fare una cosa simile?», avrebbe detto la donna, raccontando del bimbo disteso sotto l'auto, e di essersi avvicinata alla vettura perché avrebbe percepito un lamento nella notte, notte in cui tra l'altro si era registrata una temperatura minima intorno ai 12 gradi. Il piccolo, nudo, aveva ancora attaccato il cordone ombelicale, in parte tagliato con un coltello, e presentava dei buoni parametri vitali a parte una lieve ipotermia a livello del cranio. E mentre quest'ultimo veniva condotto verso l'ospedale Santissima Annunziata i militari dell'Arma scoprivano ben presto che a mettere al mondo il neonato, lasciandolo all'aperto in piena notte, era stata la donna. Da lì l'arresto per tentato omicidio in flagranza e il viaggio anche per lei, accompagnata dai carabinieri, verso la struttura ospedaliera sassarese. Sembrerebbe che abbia detto una sola frase: «Mi vergogno un pò». Poi il ricovero a poca distanza da quel figlio avuto e, per ragioni tuttora ignote, rifiutato.

