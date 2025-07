Neonato ferito, si indaga in casa 

Siracusa. Potrebbe essere stata una lite tra gli adulti di casa, oppure una caduta, a provocare le ferite alla testa riscontrate dai soccorritori su un bimbo di quattro mesi di Floridia. Il bimbo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Marco di Catania, dove è entrato in codice rosso. Secondo quanto si è appreso non è considerato in pericolo di vita, risponde alle sollecitazioni dei medici e mangia regolarmente. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Anche la madre del neonato è rimasta ferita, tanto da essere medicata in ospedale per la frattura del timpano: l’ipotesi più accreditata è che in casa ci sia stata una lite tra la donna e un’altra persona, e che quest’ultima abbia colpito la donna che aveva il bimbo in braccio, ferendo così entrambi.

