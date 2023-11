Neonato abbandonato, resta libera 

La ventinovenne di Osilo che, nelle prime ore del 18 ottobre scorso, aveva lasciato il proprio neonato sotto una macchina resta in libertà. Il Tribunale del riesame, presieduto da Antonio Spanu, a latere Paolo Bulla e Silvia Masala, ha rigettato, ieri mattina, l'istanza della Procura che chiedeva la custodia cautelare in carcere e la qualificazione del reato in tentato omicidio. I tre giudici hanno confermato invece la decisione, già presa dal gip Giuseppe Grotteria il 20 ottobre, di tenere in libertà la donna, che è difesa dagli avvocati Pietro Fresu, Elisa Caggiari e Gianmarco Mura, e di confermare l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Possibile ora che i sostituti procuratori Paolo Piras e Maria Paola Asara decidano di ricorrere in Cassazione. Meno di un mese fa la 29enne partoriva in casa un bimbo dopo aver nascosto la gravidanza anche ai propri genitori, per poi abbandonarlo sotto l'autovettura dei familiari. Fino a oggi non l'ha ancora legalmente riconosciuto.