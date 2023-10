Neonato abbandonato per strada,la madre arrestata per tentato omicidio 

Appena divenuta madre finisce in manette. Con un’accusa terribile: il tentato omicidio del proprio figlio, reato per cui i carabinieri hanno arrestato una 29enne di Osilo che avrebbe partorito di nascosto e abbandonato il neonato nella strada e che ora si trova agli arresti in ospedale. Ieri, in paese, è nata una vita ma anche un dramma i cui contenuti sono in parte ancora da chiarire. La certezza è la chiamata alla centrale del 112, prima delle 5 del mattino, di una donna che riferisce di aver trovato sotto la propria macchina parcheggiata un neonato, abbandonato. Una creatura nuda, distesa tra la terra e l’intelaiatura di un’automobile, che la famiglia residente nella casa, due genitori e una figlia adulta, avrebbe tolto con difficoltà da quello spazio ristretto e pericoloso.

Sarebbe questo il primo soccorso, a cui fa seguito quello provvidenziale dei paramedici arrivati con l’ambulanza in codice rosso e che si trovano davanti al piccolo, all'interno della casa tenuto in braccio dalla donna più grande. Un bimbo alle prime ore di vita il cui cordone ombelicale era stato in parte tagliato, pare in modo rozzo, forse con un oggetto acuminato. Nessun intervento professionale quindi, con il rischio potenziale di un'infezione per il bambino, se non intercettata subito. I parametri vitali non registrano però, per fortuna, particolari criticità a parte una lieve ipotermia su cui gli operatori intervengono subito con l’aiuto di una coperta facendo così riassestare la temperatura a livelli accettabili.

Le indagini

Questo il primo quadro della vicenda a cui si sommano poi i carabinieri della vicina stazione di Martis, per provare a diradare la nebbia di una situazione che pone più di un interrogativo. Il principale dei quali è: da dove viene il neonato? Anche perché, sembrerebbe, che non ci fossero segni evidenti, in casa e fuori, di sangue e liquido amniotico, i due principali indizi di un parto recente. E, perlomeno in apparenza, tutto appariva composto, quasi tranquillo, inclusa la 29enne figlia della coppia.

Ma mentre il piccolo viene trasportato con urgenza dal 118 nel reparto di Terapia intensiva neonatale e neonatologia del Materno infantile dell'Aou di Sassari, l’abitazione osilese si riempie di militari dell'Arma. Che esaminano con accuratezza la scena e, al termine di una prima serie di accertamenti, scoprono ben presto l'identità della mamma, quella della giovane del '94, afflitta peraltro, si appura, da un'emorragia copiosa, conseguenza post-partum.

Gravidanza nascosta

E anche lei allora, condotta dagli operatori e accompagnata dai militari, si dirige verso l'ospedale Santissima Annunziata e il suo reparto di Ginecologia, riavvicinandosi in questo modo alla vita del piccolo da cui si era allontanata in modi e per cause ancora ignoti.

Non è stato reso noto se la donna – che sarà sentita al più presto dal magistrato – abbia detto qualcosa, se abbia provato a giustificarsi o a esprimere i propri sentimenti. Tutto si è consumato all'oscuro pure dei genitori, che sarebbero stati tenuti lontani da un segreto addensatosi lungo nove mesi. In cui manca finora la figura paterna. Tra tanti misteri vi è un bimbo che pesa 2 kg e 615 grammi, e le cui condizioni, comunica l'Aou, “sono buone”. Gli è stato dato il nome Francesco, ieri nato due volte.

