Neonati sepolti, la madre a processo 

PARMA. Il 30 giugno, a meno di un anno dal ritrovamento dei corpicini dei suoi due neonati seppelliti in giardino, Chiara Petrolini si presenterà alla Corte di assise. Lo ha deciso la Gup Gabriella Orsi, rinviando a giudizio la giovane di Traversetolo per tutti i reati contestati dalla Procura: duplice omicidio (aggravato dalla premeditazione e dalla discendenza) e soppressione dei due cadaveri. L’esito dell’udienza preliminare era prevedibile: «L’assise è la sede naturale per questo processo», ha sintetizzato l’avvocata Monica Moschioni, che assiste l’ex fidanzato di Chiara e padre dei bimbi, Samuel Granelli. Il giovane si è costituito parte civile come i suoi genitori, mentre è stata esclusa l’associazione “La Caramella Buona”: la difesa dei diritti dei neonati non è nello statuto, ha detto la giudice. In udienza, a porte chiuse, la difesa ha chiesto la riqualificazione dei fatti nel meno grave reato di infanticidio e l'esclusione della premeditazione, ma ha soprattutto posto il tema dell’incapacità di intendere e di volere della ragazza. Il suo difensore Nicola Tria aveva già depositato una consulenza psichiatrica che concludeva per una piena incapacità di Chiara ed è probabile che sarà chiesta una perizia in tal senso ai giudici, mentre l’accusa è convinta del contrario.

