Neonati sepolti, era vivo anche il primo 

Parma. Il primo figlio di Chiara Petrolini - la studentessa 21enne accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino della villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo i suoi due piccoli appena partoriti, a maggio 2023 e ad agosto 2024 - potrebbe essere nato vivo. Emerge, secondo quel che riporta la Gazzetta di Parma, dalle relazioni medico-legali depositate dai consulenti della Procura. In base all’analisi del medico legale Valentina Bugelli e dell’antropologa forense Francesca Magli, i resti del piccolo - sepolto sotto una trentina di centimetri di terra - non consegnano certezze assolute, data «l’assenza di strutture molli o tessuti cartilaginei», ma risulterebbe «del tutto prospettabile che la causa del decesso non sia da ascriversi ad una Mef (morte endouterina fetale) ante partum». Quindi non è escluso che il bimbo fosse vivo alla nascita, che sarebbe avvenuta alla 40esima settimana.

L’elemento mancante

Le ossa secondo la misurazione potrebbero essere quelle di un neonato di 40 settimane. Per essere certi che sia nato vivo, però, occorrerebbe la presenza di una “stria neonatale”, ossia una linea di arresto di crescita nello smalto e nella dentina che indicherebbe la vitalità del bambino. Nel caso del primogenito la stria non sarebbe stata rilevata, ma se il piccolo fosse morto poco dopo il parto, potrebbe non avere avuto il tempo di formarsi. Non ci sarebbero dubbi, invece, che il secondogenito, partorito ad agosto, sia nato vivo.

L’orma del piede

Ora mancano alcuni accertamenti utili a definire la posizione della giovane, accusata di omicidio e soppressione di cadavere. Al riguardo è stata fatta una comparazione tra l’impronta del suo piede e le tracce di sangue trovate sul luogo, per accertare che abbia agito da sola. Intanto nei giorni scorsi il suo difensore ha presentato il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna, che il 17 ottobre ha stabilito per lei la custodia cautelare in carcere.

