Neonati sepolti, Chiara in silenzio davanti al Gip 

Parma. L’appuntamento per l’interrogatorio di garanzia davanti al gip del Tribunale di Parma è durato appena un quarto d’ora. Chiara Petrolini, la studentessa 21enne di Traversetolo agli arresti domiciliari dal 20 settembre per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, davanti al giudice ha fatto scena muta, avvalendosi della facoltà di non rispondere e decidendo, almeno per il momento, di non dare ulteriori spiegazioni sui corpi di quei due neonati, entrambi figli suoi, ritrovati sepolti nel giardino della villetta di famiglia. Si è coperta il viso con dei fogli per sfuggire ai flash dei fotografi, quando, scesa dall’auto insieme al suo avvocato, è entrata da un ingresso secondario del palazzo di giustizia.

La giovane è stata accusata dopo il ritrovamento nel suo giardino di casa, il 9 agosto, del cadavere di un neonato, poi risultato da lei partorito due giorni prima. Le indagini sono proseguite e in seguito sono state trovate, sempre nel giardino, le ossa di un altro bimbo nato a maggio 2023, anche questo figlio suo. Due gravidanze tenute nascoste a tutti, secondo la ricostruzione della Procura. «Chiara si è avvalsa della facoltà di non rispondere», ha spiegato il suo legale Nicola Tria. «Questo non significa che in un altro momento non possa rendere dichiarazioni o sottoporsi a interrogatorio. Così come ha fatto in due circostanze in precedenza». Le sue prime dichiarazioni sono state raccolte il 2 settembre, quando Chiara racconta di un parto in solitudine e di un bimbo nato morto il 7 agosto. Spiega la volontà di rivelare tutto ai genitori una volta tornati dagli Stati Uniti, nega una gravidanza precedente sulla quale gli inquirenti avevano già dei sospetti. Un quadro che muta nell’interrogatorio del 10 settembre, dopo che nel giardino sono state trovate altre ossa umane, di un bimbo da lei partorito a maggio 2023. Le analisi, poi, rivelano che il bambino nato il 7 agosto aveva respirato, prima di morire dissanguato per un taglio del cordone ombelicale.

