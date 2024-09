Neonati morti, i pm chiedono di nuovo il carcere per Chiara  

Parma. Per la Procura Chiara Petrolini deve andare in carcere, altre misure cautelari non sono sufficienti. Ecco perché i magistrati hanno presentato appello al Tribunale del Riesame di Bologna contro l’ordinanza del 19 settembre con cui il Gip di Parma ha disposto i domiciliari per la 21enne studentessa di Scienze dell’Educazione di Traversetolo (Parma), indagata per omicidio premeditato e soppressione di cadavere nella vicenda dei due neonati morti e sepolti nel giardino della sua villetta e ha chiesto che la ragazza, ai domiciliari dal 20 settembre, sia mandata in carcere.

Il Gip aveva respinto la richiesta fatta dalla Procura per soppressione di cadavere, per quanto riguarda il neonato partorito il 7 agosto e ritrovato due giorni dopo, ritenendo sussistente il reato meno grave di occultamento di cadavere. A motivare la decisione è stato lo stesso procuratore capo, con una nota che ripercorre la vicenda e tira in ballo anche il ruolo dei genitori. Nel suo provvedimento il Gip aveva ritenuto sufficienti gli arresti domiciliari, con il divieto di comunicare con persone diverse da coloro che vivono con l’indagata (i genitori e il fratello minore), anche in ragione del controllo che sarebbe stato fatto dai familiari conviventi. Una conclusione però non condivisa dalla Procura, «non potendosi affidare a terzi - dice il procuratore - nella specie, peraltro, a quegli stessi genitori che mai di nulla si erano accorti di ciò che avveniva in casa propria, l’efficacia degli arresti domiciliari». Secondo la ricostruzione degli inquirenti la 21enne avrebbe nascosto a tutti le gravidanze dello scorso agosto e del maggio 2023, partorendo in solitudine. Inizialmente anche i genitori furono indagati poi la loro posizione è stata stralciata. La Procura ha quindi fatto appello per Chiara, chiedendo che il seppellimento del secondo neonato venga classificato come soppressione di cadavere e che per tutti i reati ipotizzati sia applicata la custodia cautelare in carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA