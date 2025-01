Neonati, bonus da mille euro e aiuti per l’asilo nido 

L’alleggerimento del cuneo fiscale viene confermato, così come le aliquote Irpef. Ma le novità che scattano con l’avvio del 2025, e che una famiglia deve sapere per ottimizzare le proprie spese ed evitare difficoltà, sono anche altre: dal bonus neonati, che però va richiesto, al taglio di detrazioni e bonus casa, dalle ricette che per i ticket diventano elettroniche, alle spese per le trasferte dei lavoratori che dovranno essere tracciabili.

Per incentivare la natalità arriva “Carta nuovi nati”, un bonus una tantum da mille euro per ogni nuovo nato in nuclei con Isee sotto 40mila euro (al netto dell’Assegno unico per i figli). Vengono poi estesi da due a tre mesi i congedi parentali con reddito all’80%. Per chi ha figli sotto i 3 anni viene reso strutturale ed esteso (non limitato a chi ha un altro figlio sotto i 10 anni) il bonus nido: vale per chi ha un Isee fino a 40mila euro e l’importo varia con il reddito.

Fisco, il taglio del cuneo diventa strutturale ma cambia: c’è un bonus per i dipendenti con reddito fino a 20mila euro, mentre per quelli tra 20 e 40mila una detrazione con decalage. L’impatto è pressoché lo stesso ma prima si fermava a 35mila euro. Per l’Irpef c’è la stabilizzazione delle aliquote su tre scaglioni ed è stata rinviata la possibilità di un taglio dell’aliquota sui redditi intermedi. Una novità riguarda gli autonomi con redditi misti: si amplia da 30 a 35mila euro il limite reddito da lavoro dipendente che consente a chi ha la partita Iva di accedere alla flat tax per la parte di lavoro autonomo.

Il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus restano al 50% per le prime case, scendono al 36% per le altre, con tetto a 96mila euro. Stesso schema anche per il sismabonus, senza tetto di spesa. Nel 2026 e 2027 le aliquote caleranno ancora: al 36% per la prima casa e al 30% per le altre. Il Superbonus al 110%, già ridotto al 65%, sarà solo per i cantieri aperti prima del 15 ottobre scorso. Cambia poi sulle caldaie a Gas che non potranno più essere portate in detrazione con l'ecobonus. Arriva invece un bonus sugli elettrodomestici ad alta efficienza energetica: un contributo massimo del 30% del costo e un tetto a 100 euro che sale a 200 euro per famiglie con Isee sotto i 25mila euro. È infine prorogato il bonus mobili del 50%, collegato alle ristrutturazioni, fino ad un massimo di 5mila euro.