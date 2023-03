«Neonata morta, fu abbandonata» 

Quel piccolo batuffolo, nato prematuro tra la 32esima e 34esima settimana di gravidanza, aveva solo necessità di cure già da quando era nel grembo materno. Invece, per ben sei giorni, la mamma e i nonni materni, insieme alla sorella della puerpera che vivevano tutti sotto lo stesso tetto nella casa di famiglia a Burgos, hanno omesso di chiedere aiuto ad uno specialista. Prima del parto, e dopo. Chiamandolo solo quando per la piccola Giulia non c’era più nulla da fare. La bimba è morta così, di inedia, e per colpa omissiva di chi aveva il dovere più di tutti, la madre, di proteggerla e curarla. È morta di di stress respiratorio, con ulcere e infiammazioni all’ombelico il 17 giugno nel letto della mamma, Maria Giovanna Piredda, 29enne accusata di abbandono di minore da cui è derivata la morte. Ipotesi di reato scritta nel 415 bis di fine indagini notificato dal pm Giorgio Bocciarelli alla donna e ai suoi familiari a cui ha contestato anche un’ipotesi alternativa: omissione di soccorso.

Gli indagati

Ora il titolare dell’indagine dovrà decidere se esercitare l’azione penale chiamando a giudizio gli indagati. Insieme a Maria Giovanna Piredda, le accuse sono mosse anche alla nonna materna della piccola, Maria Giuseppa Urrazza, al nonno materno Francesco Piredda, e alla zia, sorella della mamma della neonata, Rosa Piredda (difesi dall’avvocato Lorenzo Soro).

Le omissioni

La vicenda aveva sconvolto l’isola e non solo. I medici del 118 quando arrivarono nella casa di via Roma a Burgos si trovarono davanti una situazione tragica. Secondo le indagini della Procura di Nuoro, la mamma della piccola avrebbe omesso già durante la gravidanza di effettuare qualunque visita medica che avrebbe permesso di identificare il rischio di quel parto anticipato e procedere con una terapia corticosteroidea e un trasferimento della bimba in una struttura adeguata. Nemmeno dopo il parto in casa aveva chiesto assistenza. La donna non si è mai allontanata dalla figlia, ma per sei giorni, ha stimato la Procura, ha omesso di chiedere un intervento di medici. Quando li ha chiamati era troppo tardi: la piccola era denutrita, non c’era una adeguata igiene e i tessuti dell’ombelico erano infiammati, con ulcere, e in suppurazione. I nonni e la sorella videro tutto, ma non fecero nulla.