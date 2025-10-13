Neonata morta dopo il parto in casa 

Treviso. Aveva deciso per il parto in casa e così ha fatto una coppia di quarantenni, che ieri mattina hanno avuto una bambina a Borgo del Grappa, nel Trevigiano. Ma la gioia è durata poche ore: la neonata ha mostrato segni di sofferenza ed è morta nonostante l’arrivo dei soccorritori giunti dall’ospedale di Treviso. E ora nel Veneto, ma anche a livello nazionale, infuriano le polemiche sulla scelta del parto in casa fatta già più volte in passato, e senza alcun problema, dalla coppia di quarantenni.

L’elisoccorso

La gestazione, anche in quest’ultimo caso, sarebbe stata condotta senza complicazioni, così è stata allestita in casa una specie di sala parto con l’assistenza di ostetriche non collegate all'Asl né ad altre strutture pubbliche. Poche ore dopo il parto, però, la bambina ha cominciato a evidenziare segnali di disagio, tanto da indurre le assistenti a far intervenire il personale del 118, giunto da Treviso, che dista una trentina di chilometri, con l'elicottero. La neonata è stata subito affidata al reparto di Terapia intensiva neonatale, ma le condizioni erano molto compromesse per una crisi respiratoria seguita - o provocata, questo sarà accertato dall'autopsia disposta dalla Procura di Treviso - da un’emorragia interna. Probabilmente è da ricondurre a una malformazione congenita.

Le polemiche

Secondo la sindaca di Borso del Grappa, Fiorella Ravagnolo, che ha incontrato i genitori, l'episodio si è inserito in un contesto di massima assistenza, pur con i limiti di un ambiente non ospedaliero. La prima cittadina ha criticato le reazioni offensive subito lievitate sui social nei confronti dei genitori, ricordando che la scelta di partorire a casa è assolutamente legittima a fronte di precise precauzioni le quali, in questo caso, sarebbero state del tutto rispettate.

L’inchiesta giudiziaria

Sarà la magistratura, in ogni caso, a verificare se vi siano state responsabilità da parte delle professioniste che hanno assistito la puerpera. Per il mondo della sanità pubblica, pur non essendo contrastato per legge, affrontare un parto in casa rimane sempre «vivamente sconsigliato» e lo ha ricordato ieri anche il direttore generale dell'azienda sanitaria 2, Francesco Benazzi, spiegando la sua posizione «con i possibili ritardi ai quali si va incontro in caso di complicazioni». Non a caso, le coppie che in Italia scelgono il parto in casa sono lo 0,15 per cento.

