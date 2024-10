Neonata morta, arrestata la madre 

Padova. Una bambina che era stata partorita all’interno di un dormitorio che si trova nei locali di un night club a Piove di Sacco, nel Padovano, è stata trovata morta nelle prime ore di ieri mattina. La madre è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria per omicidio aggravato.

I soccorsi

La donna, una padovana di 29 anni, ha chiamato i soccorsi alle 4.30 del mattino, subito dopo aver dato alla luce la bambina nel piccolo alloggio al secondo piano del locale. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha portato la giovane in ospedale e chiamato i carabinieri. E secondo i primi accertamenti, la bimba è deceduta per «cause non naturali». Quindi è scattato il fermo giudiziario per la donna, che è piantonata in ospedale.

Le indagini

La donna è una cittadina italiana, viveva da un paio di mesi in quel dormitorio sopra il locale notturno, ha riferito il comandante dei locali carabinieri Giacomo Chimenti. La sindaca di Piove di Sacco Lucia Pizzo ha reso noto che la 29enne non è residente nel Padovano e che la sua vicenda non era nota ai servizi sociali.

L'infanticidio è l'ipotesi più probabile, sulla base dei primi rilievi effettuati sul corpicino dai medici del 118. Saranno l'esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa tesi.

La ragazza dormiva da qualche tempo al piano superiore del night "Serale Club”, un luogo molto conosciuto nella zona. «L’ipotesi di un possibile infanticidio è plausibile, ma bisogna stabilire se la bimba è nata già morta o era ancora viva, e questo lo potrà dire solo l’esame autoptico sulla salma che verrà eseguito nei prossimi giorni. Domani (Oggi, ndr.) dovrebbe essere affidato l’incarico», ha aggiunto ancora il comandante Chimienti, che sta conducendo le indagini.

RIPRODUZIONE RISERVATA