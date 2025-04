Neo mamma salva in extremis 

Nasce il secondogenito, è una bambina. Lieto evento. Finché non sopraggiunge il dramma. Dopo un’odissea che si protrae per un mese, una puerpera ogliastrina di 32 anni finisce in sala operatoria per una grave emorragia interna di cui nessuno si era accorto. La opera e le salva la vita, la notte di Pasqua, l’équipe chirurgica dell’ospedale di Lanusei diretta dal primario Gian Pietro Gusai, che rientra in tutta fretta dalla sua casa di Siniscola. La donna aveva perso tre litri di sangue, aveva una tuba devastata e l’utero profondamente lesionato con compromissione di un ramo arterioso. L’intervento, di due ore, è determinante. La paziente non sarebbe sopravvissuta a un altro viaggio, nemmeno con l’elisoccorso, verso Cagliari. Il marito della donna e il fratellino della piccola vedono finire un incubo. Contattati dal cronista, non rilasciano un brandello di dichiarazione.

La vicenda

La bambina viene alla luce il 19 marzo. A Cagliari perché il punto nascita di Lanusei - come si sa - è chiuso da anni. Debbono portare la mamma in sala per staccare la placenta. Lei ha dolori molto forti, si dice legati al parto. Il 22 marzo madre e figlia vengono dimesse. Ma le condizioni della donna non migliorano sensibilmente come ci si poteva aspettare in presenza di una diagnosi tutto sommato rassicurante. Il 31 marzo la neo mamma è in preda ai dolori. In ospedale è sottoposta a una tac ai reni dalla quale non si evince nulla. Se non calcoli per i quali viene somministrata una terapia. Il 7 aprile, in piena notte, la puerpera è in preda a dolori lancinanti mentre si trova a casa della sua famiglia d’origine, in Sarcidano. Il Pronto soccorso dell’ospedale di Isili però è chiuso. Bisogna tornare in un presidio ospedaliero del capoluogo di Regione. L’ecografo rileva un’emorragia, dovuta alla rottura di una cisti. Viene eseguito un intervento in laparoscopia. Sembra risolutivo. Tornata in paese, la paziente vive però un Venerdì santo di passione. E di dolori.

La situazione precipita

A Lanusei, una tac eseguita con mezzo di contrasto mette in luce un’ombra: l’ingrossamento di un’arteria dell’utero. Lei torna a Cagliari, dove i medici la trattano, sempre per calcolosi, e la ricoverano. Sabato mattina, tornata in paese, l’incubo si ripete. Stavolta i dolori sono lancinanti. Insopportabili. E stavolta serve l’intervento del 118. Un’ambulanza corre verso il Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Al Pronto soccorso si accorgono che la situazione è drammatica. Da codice rosso. Bisogna entrare in sala operatoria. Il primario viene richiamato in servizio. Lui corre in Ogliastra perché non c’è un attimo da perdere. Bisogna operare subito la mamma. Impensabile ritrasferirla a Cagliari. L’intervento riesce, la storia ha un lieto fine.

