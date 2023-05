Neo mamma promossa da Poste 

Il percorso lavorativo col gruppo Poste l’ha iniziato quasi per caso, nel 2020: oggi, Antonella Deligia, 29 enne di Teti, laurea in gestione dell’ambiente e del territorio, è direttrice dello sportello di Ollolai. Ad aprile 2021, la scoperta di essere in dolce attesa: la gioia per l’arrivo di un figlio si mescola alle paure sul futuro. L’azienda non ci pensa due volte a supportarla trasformando il contratto da part time a full-time e trasferendola dalla sede di Arzana a quella attuale, più vicina a casa. «Inizialmente - dice - ero preoccupata, ma sono stata piacevolmente sorpresa dal supporto di Poste. Sono state capite le necessità di madre-lavoratrice, trasformato il contratto con una presenza costante anche al ritorno in sede». Un bell’esempio in occasione della festa della mamma, dove Poste lancia una nuova colorata cartolina, disponibile negli uffici di Nuoro e Macomer. (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA