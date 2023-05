Neo laureati e 60enni in fila per un lavoro 

In fila tanti ventenni appena diplomati, ma anche sessantenni che dopo una vita da precari sono alla ricerca disperata di un impiego fisso, altri ancora sperano in una mansione migliore. Fra loro Riccardo Pisu, 20 anni e un diploma conseguito lo scorso anno. «Ho deciso di non frequentare l’Università e di cercare subito un lavoro», racconta. «In futuro vorrei diventare un geometra affermato, ma all’inizio mi accontento di qualsiasi tipo impiego, e nel frattempo sto studiando per la patente». Claudia Contu, 40 anni e laurea in Scienze politiche, purtroppo ha perso il lavoro come autista per il 118 a marzo. «Adesso sono alla ricerca di un lavoro possibilmente legato al mio titolo di studio, e che mi consenta di mettere in pratica le competenze acquisite negli anni all’Università». Fra gli aspiranti candidati Manuel Greco, 45 anni, e un lavoro come tecnico di cantiere che però sta per giungere a scadenza: «Cerco un impiego come geometra, spero che questa sia l’occasione giusta per trovare un lavoro fisso».

Un primo corso di orientamento, voluto dall’agenzia per il lavoro Randstad e patrocinato dall’amministrazione comunale, per spiegare come elaborare un curriculum e una lettera di presentazione, sino ai consigli per affrontare al meglio un colloquio di lavoro. Ma per tanti selargini è stata anche l’occasione per presentare le proprie competenze in attesa di essere contattati dalle aziende che fanno riferimento all’agenzia interinale. «Un’opportunità che come amministrazione abbiamo deciso di supportare», il commento della vicesindaca Gabriella Mameli, «convinti che sia importante per dare ai nostri cittadini la possibilità di affermarsi nel mondo del lavoro».

Boom di presenze per il primo “recruiting day” di Selargius, l’incontro organizzato ieri in Comune per aiutare i disoccupati a trovare un lavoro. Iniziativa che, al di sopra di ogni aspettativa, ha richiamato l’attenzione di un centinaio di persone che - curriculum alla mano e una giusta dose di ottimismo - si sono presentate con la speranza di trovare un impiego fisso.

L’obiettivo

Fame di lavoro

Non solo giovani

A caccia di un lavoro anche alcuni over 60. Come Renato Mascia, 60 anni, autista con la cooperativa che gestisce il cimitero di via Roma e il sogno di diventare un manutentore con contratto a tempo indeterminato. «A sessant’anni diventa complicato farsi assumere, io comunque ci provo», dice. Alessandro Porcedda, 62 anni, fa il giardiniere a Molentargius, «ma alla mia età inizia un po’ a pesare, non reggo più un decespugliatore per ore e non so quanto ancora potrò reggere», ammette. Cinque anni al traguardo della pensione, con il sogno di lavorare come impiegato per qualche azienda. «Ho un diploma di perito chimico e un passato da ex ufficiale dell’Esercito, qualche competenza ce l’ho».

Presto il job day

Presente all’iniziativa il consulente dell’assessorato al Lavoro della Regione Ivan Piras. Insieme a lui l’assessora comunale alle Politiche del lavoro Rita Ragatzu che ha assicurato una seconda tappa dell’iniziativa in città. «A breve organizzeremo un vero e proprio job day», la promessa dell’assessora, «sarà l’occasione per far incontrare i disoccupati selargini con le aziende, sperando si possa concretizzare il sogno di un lavoro fisso per molti nostri concittadini».

