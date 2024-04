Neo assessora, caos in maggioranza 

Il nuovo tassello della Giunta comunale fa esplodere il malcontento in maggioranza. Con la Lega sul piede di guerra dopo l’arrivo della neo assessora alla Pubblica istruzione, turismo, spettacolo e politiche culturali Sara Pilia, nominata dal sindaco Gigi Concu in quota Udc. Nome che però in tanti associano alla lista Prima Selargius con la quale Pilia era candidata per le comunali del 2022, gruppo civico di maggioranza che da tempo ha costruito un sodalizio politico con la base locale dello scudocrociato.

Lega sul piede di guerra

A innescare la polemica durante l’ultimo Consiglio è stata la capogruppo del Carroccio Marianna Mameli, subito dopo la presentazione della nuova esponente seduta nei banchi della Giunta. «Non entro nel merito delle competenze della neo assessora che non conosco personalmente», la premessa della leghista. «Voglio invece rivolgermi al sindaco e chiedergli come sia possibile che dopo due anni di consiliatura, e dopo tutte le interlocuzioni autorevoli avvenute con il mio partito, la Lega non abbia mai partecipato alla distribuzione delle deleghe in attesa che da parte sua ci fosse una compensazione per l’aiuto ricevuto nella coalizione di centrodestra alle ultime elezioni. Aiuto che», ha sottolineato Mameli, «ha garantito e consentito la sua rielezione. Le chiedo con quale criterio Prima Selargius ha ottenuto due deleghe importanti, e con quale maggioranza ha condiviso la sua decisione. Questa nomina non ha il marchio Udc, visto che la nuova assessora proviene dalla lista espressione del presidente Tonino Melis».

Doppio attacco

Stoccata supportata dal consigliere Alberto Cappai, passato dall’Udc al Gruppo Misto mesi fa e da allora esponente critico della maggioranza. «Facciamo i migliori auguri alla nuova assessora, faccio fatica però a capire la scelta che viene indicata in quota Udc ma che di fatto appartiene a un’altra lista civica che l’ha aiutata a diventare sindaco. La riunione di maggioranza l’avrebbe dovuta convocare prima di decidere, non ora a cose fatte».

Il sindaco

«Le deleghe assegnate spettavano all’Udc e che il nome della nuova assessora è stato indicato dal referente locale del partito», il commento telegrafico del sindaco Concu. «In ogni caso affronterò la questione con il gruppo di maggioranza, certo che si troverà il modo per proseguire a lavorare in armonia per il bene di Selargius».

Equilibri di maggioranza in bilico quindi, fra liti e malumori. Tanto che Mameli e Cappai hanno rincarato la dose votando contro - insieme alla minoranza - una variazione di bilancio. Situazione di impasse che il sindaco potrebbe superare introducendo il settimo assessorato, ipotesi circolata subito dopo la vittoria alle Amministrative di due anni fa e poi messa da parte. Soluzione che però potrebbe non mettere d’accordo il resto della maggioranza.

