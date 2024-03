“Nemmeno con un fiore”, no alla violenza di genere 

Come se fosse un viaggio, su una moto Harley Davidson ovviamente, oggi dalle 10 nella sala Distilleria dell’ex vetreria di Pirri, va in scena “Nemmeno con un fiore”, un evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Una mattinata dove scorreranno paesaggi differenti (storie) visti e letti da diversi punti di vista.

“Nemmeno con un fiore” è un progetto nato all’interno del gruppo delle Ladies dell’associazione 4MoriChapter, che ha incontrato da subito la disponibilità della Municipalità di Pirri, rappresentata dalla presidente Maria Laura Manca, con la quale sono stati condivisi gli obiettivi di questa giornata.

Dopo i saluti istituzionali, spazio agli interventi con la lettura di un monologo sul tema della violenza di genere. Marta Onnis, presidente di “Liberas”, parlerà dello sportello antiviolenza di Pirri. E infine la domanda: «Si può ritrovare serenità e gioia e tornare a sorridere dopo aver toccato il fondo?», a rispondere sarà Cinzia Cao attraverso il suo libro “Lo straordinario potere della presenza”. Il tutto condito dagli intermezzi musicali di Tore Podda.

«Sogniamo una società nella quale una donna possa liberamente esprimere sé stessa, senza costrizioni o condizionamenti e, soprattutto, senza il timore di una violenza», affermano le Ladies MoriChapter che lanciano un messaggio alle donne che hanno subito questa dolorosissima esperienza: «benché abbiate perso la fiducia negli altri, o vi sentiate annientate, ricordatevi per favore che nessuno può distruggere ciò che siete. Per quanto crudelmente siate state ferite, voi restate immacolate come la neve appena caduta».

