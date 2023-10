Nemici solo per 90 minuti 

In comune la passione per i colori giallorossi della Roma, difesi prima in campo e poi in panchina, e anche lo stesso agente, Pietro Chiodi. E un unico precedente, datato 7 novembre 2020, che sorrise a Eusebio Di Francesco e rese amaro il pomeriggio di Claudio Ranieri. Stessa spiaggia, stesso mare, anche se con un nome diverso, allora Sardegna Arena, oggi Unipol Domus. Un Cagliari-Sampdoria 2-0, con DiFra sulla panchina rossoblù in quella che per quasi tre anni è stata anche l'ultima vittoria della sua carriera, prima di un tunnel fatto di sconfitte ed esoneri.

Mamma Roma

Per Ranieri e Di Francesco il pallone è giallorosso. Per Sir Claudio un qualcosa di naturale, romano e romanista dalla nascita, con gli esordi proprio con la maglia della Roma, prima di girare l'Italia. E poi il ritorno, da allenatore, prima nel 2009, sfiorando un clamoroso scudetto e ancora nel 2019. A gestire un finale complicato e sostituire, guarda tu, proprio Di Francesco. Che solo l'anno prima aveva toccato il cielo con un dito, arrivando alla semifinale di Champions League, dopo la rimonta del secolo contro il Barcellona. Ma DiFra con la Roma ha vissuto anche i momenti migliori nella sua vita da calciatore: 129 partite, con 16 reti in allegato, tra il 1997 e il 2001, l'anno dello scudetto. E in giallorosso era ripartito con il ruolo di team manager, dopo aver appeso gli scarpini.

Scambi di panchina

Ranieri e Di Francesco si sono inseguiti. Prima l'avvicendamento alla Roma, a marzo del 2019. Poi il destino ha voluto che fosse ancora Sir Claudio a subentrare a DiFra, sette mesi dopo, stavolta sulla panchina della Sampdoria: sei sconfitte nelle prime sette giornate, secondo esonero consecutivo e per la seconda volta la squadra lasciata a Ranieri.

Una sola volta

Re Claudio allena in Serie A dal 1990, Di Francesco dal 2011, il primo ha collezionato 471 panchine nel massimo campionato, il secondo è arrivato a quota 266. Eppure c'è un solo faccia a faccia, quel Cagliari-Samp del 7 novembre 2020. Stadio deserto, causa pandemia, le urla nel silenzio di giocatori e panchine. Gara scossa dall'espulsione nel primo tempo dell'attuale rossoblù Augello e decisa, nella ripresa, dai gol di Joao Pedro e Nandez. L'ultimo sorriso per Di Francesco, che dopo quella vittoria troverà col Cagliari cinque pareggi e undici sconfitte, abbastanza per decretarne l'esonero. Aggiungendo, l'anno dopo, tre sconfitte su tre col Verona e il quarto stop di fila. La rinascita a Frosinone, dove ha ritrovato la vittoria e il sorriso. Oggi, prima del via, qualche piccolo fantasma del passato, ma anche l'abbraccio con l'amico Claudio. Poi nemici, per 90 minuti.