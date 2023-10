Nelson Mandela e quei grandi uomini 

Il 15 ottobre del 1993 Nelson Mandela fu insignito del Premio Nobel per la Pace. Esattamente 30 anni dopo, Sky Arte rende omaggio al politico e attivista, simbolo assoluto della lotta contro l'apartheid. Il documentario “Mandela – Un simbolo contro l’apartheid” va infatti in onda oggi alle 21.15, in apertura di una serata interamente dedicata ai grandi personaggi che hanno lottato contro la segregazione e la discriminazione razziale. Alle ore 22.15 è la volta di Gandhi e 23.15 di Martin Luther King.