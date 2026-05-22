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Radiolina.
23 maggio 2026 alle 00:09

Nell’Universo con Manuel Floris 

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Pianeti, stelle, galassie, nebulose… La finestra di Radiolina si spalanca verso l’universo mettendo al centro della programmazione della prima radio della Sardegna l’astronomia e l’astrofisica. Uno spazio dedicato alle osservazioni del cielo con Manuel Floris (foto), astrofisico e direttore del Planetario de L’Unione Sarda, a Cagliari, e i suoi ospiti. Perché i misteri dell’universo affascinano l’uomo fin dall’antichità. E ancora continuano a farlo. Appuntamento on air alle 11.30.

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