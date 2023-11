«Nell’Ue una pericolosa  involuzione burocratica»  

«Vedo in questo momento una pericolosissima involuzione burocratica a livello europeo, siamo in una sorta di bolla incapace di dare risposta ai problemi nuovi che vengono posti quotidianamente». Il ministro Giancarlo Giorgetti attacca la «situazione imbarazzante» dell’Ue e delle istituzioni europee sulla necessità di regole che garantiscano gli investimenti per la transizione, da non penalizzare come «spesa da limitare e censurare». Il tutto in una settimana cruciale nelle trattative sulla riforma del Patto di stabilità, con un consiglio Ue dell’Economia atteso dopodomani. Sinora le trattative sulla governance economica hanno stentato a fare passi avanti, bloccate nella contrapposizione tra rigoristi e non, e nell’agenda della riunione a Bruxelles il tema era stato declassato rinunciando ancora una volta a portare un testo legislativo al voto dei ministri già questa settimana. La situazione potrebbe però sbloccarsi nel medio termine con una nuova proposta della presidenza spagnola, che sembra accogliere la richiesta della Germania: introdurre un ulteriore margine di sicurezza sul tetto del 3% del deficit sul Pil previsto dai trattati, già indicato nella proposta della Commissione.

