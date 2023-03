Nell’ovile un fucile non registrato 

Avrebbe nascosto un fucile in un ovile, lungo la Costa Verde, e dalle successive verifiche l’arma è risultata rubata.

Con l’accusa di “detenzione abusiva di arma clandestina”, un allevatore di Arbus, Bastiano Zanda, 40 anni di Arbus, è finito in manette. È successo nel corso di un servizio coordinato per il controllo del territorio che, disposto dal Comando Provinciale di Cagliari, ha visto operare i carabinieri della Compagnia di Villacidro, coordinati dal comandante Francesco Capula, con la collaborazione di una squadra dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e di due unità cinofile del Nucleo di Cagliari.

L’operazione, insieme a tutta una serie di altri controlli, è scattata giovedì. Eseguita una perquisizione nell’azienda, i militari hanno trovato un fucile semiautomatico calibro 12 da caccia, perfettamente funzionante, di provenienza illecita e non censito in banca dati. In base ai rilievi condotti sull’arma, il fucile è risultato rubato. Dunque l’arresto e ieri l’uomo è comparso al palazzo di giustizia di Cagliari, dove il giudice monocratico del Tribunale ha convalidato l'arresto. Dopo la richiesta dei termini a difesa, il processo è stato rinviato al 6 di aprile.

Nel frattempo, il fucile sarà inviato presso il reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Cagliari per le verifiche di carattere balistico e anche per accertare un possibile utilizzo dell’arma in qualche episodio illegale nel recente passato. (s. r.)

