Nell’ovile nascondeva 50 chili di marijuana: arrestato un allevatore 

Nella zona di Campeda curava legalmente una piantagione di marijuana, ma nel suo ovile i carabinieri hanno trovato nascosto più di 50 chilogrammi della stessa sostanza detenuta illegalmente. Così i carabinieri di Macomer e Silanus, con l'ausilio dei Cacciatori di Sardegna, (operazione coordinata alla Procura della Repubblica di Oristano), hanno arrestato un pastore di 48 anni, Antonello Loggias, originario di Gavoi, ma da tempo residente a Macomer, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda risale al 24 agosto scorso. Le manette erano scattate dopo una perquisizione nell'ovile di Campeda. L'uomo era stato trovato in possesso di oltre cinquanta chilogrammi di marijuana, già pronta per lo spaccio. Ad insospettire i militari era stato l'atteggiamento irrequieto dell’allevatore. Per questo i carabinieri avevano voluto approfondire l'attività ispettiva e di ricerca, con una perquisizione. Dopo un accurato controllo dei locali è stata fatta la scoperta della marijuana, risultata provenire da un'altra (illegale) coltivazione da parte del pastore. Si tratta dell’ennesima scoperta nel capoluogo del Marghine di sostanze stupefacenti detenute illegalmente compiuta dai carabinieri che fanno capo alla compagnia di Macomer. Dieci giorni fa i militari avevano eseguito un arresto per lo stesso motivo.

