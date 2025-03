Nell’ovile munizioni proibite 

Nel suo ovile nelle campagne di Gonnosfanadiga i carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno trovato 51 munizioni a pallettoni, 2 munizioni a pallini, una cartucciera in pelle contenente ulteriori 25 munizioni a pallettoni e 20 cartucce a pallettoni. In più i pezzi ritenuti di un fucile Benelli. Peccato che a settembre il prefetto avesse firmato un provvedimento di divieto di detenzione di armi nei confronti del titolare dell’ovile. Così Michael Saiu, 36 anni, è stato arrestato e accompagnato in carcere a Uta venerdì sera a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’allevatore, difeso dagli avvocati Giulia Montesi e Gianluigi Sardu, è rimasto in cella poche ore. Il pubblico ministero, ieri l’ha rimesso in libertà: i difensori hanno fatto osservare agli inquirenti che non si trattava di un'arma smontata ma di parti non assemblabili. Saiu resta indagato ma a piede libero.

I controlli

I carabinieri da tempo stanno effettuando dei controlli negli ovili della zona nell’ambito di un programma di prevenzione e contrasto delle irregolarità nelle aziende agricole, con particolare attenzione al rispetto delle normative ambientali, alla regolarità delle posizioni lavorative e alla sicurezza pubblica.

Il blitz

I militari hanno subito notato l’atteggiamento particolarmente teso di Michael Saiu. Da qui lo spunto per perquisire non solo l’ovile ma anche i locali adibiti a sala da pranzo e sala mungitura.

I militari dell’Arma hanno anche individuato tre fototrappole funzionanti, posizionate per sorvegliare la proprietà e monitorare eventuali accessi indesiderati. (red. pro.)

