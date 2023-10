Nell’over la De amicis guarda tutti dall’alto Torneo Master: avanti Flamengo e La Bottega 

La De Amicis guida l’Over della Libertas Caam dopo sei giornate. Nello scorso weekend si è disputato invece il terzo turno per i tornei Master e Ultra.

Big match alla capolista

Il 3-1 nello scontro diretto con il Bar Dessì vale la vetta per la De Amicis a quota diciotto punti. Inseguono il Santiago (con una partita in meno), vittorioso sulla Remax Mistral Genneruxi, e il Cagliari 2007, che nell’anticipo di giovedì ha sconfitto di misura la Medilav. Scatto dei Kaproni: l’1-0 sul Barracca Manna vale l’aggancio a quota undici sul duo formato dal Kalagonis e dai Muppet, frenati rispettivamente sul pareggio dall’Acp Generali Cagliari (1-1) e dal Real Cocciula (0-0). Il Bar Mexico acuisce la crisi della Jupiter, al secondo ko di fila: gli ospiti grazie al 3-1 perfezionano l’operazione aggancio a quota nove punti. Primo successo per la Thermomax (3-1 sull’Aek Kasteddu) mentre per la Crescenzi Sport (ugualmente a quota sei, ma con una gara in meno) il netto 5-1 ai danni del Maracalagonis, ultimo, è il secondo successo di fila. A sei punti ci sono anche gli Incisivi, che nel posticipo di mercoledì sera affronteranno il Toti, fanalino di coda a zero punti.

Duo di testa

Flamengo e La Bottega del Sughero guidano i Master con nove punti. I rossoneri nell’anticipo del venerdì hanno rifilato una cinquina agli Incisivi, mentre l’altra capolista ha fatto addirittura meglio dopo il 6-0 sul Cra Sardegna. La seconda vittoria di fila del Serbariu (3-1 sulla Is Morus Relais Genuis) si traduce nel terzo posto a sette punti per la prima delle inseguitrici. Torna al successo l’Asso Arredamenti Monserrato grazie al 3-2 sulla Jasp Rassu Spedizioni che vale i sei punti in classifica. Due pareggi (entrambi per 1-1) completano il quadro della terza giornata: Colonial Fruits e Deximu e Old Boys e El Carnicero Assemini, si dividono la posta.

Calasetta leader

Grazie al 2-1 sulla Bmk il Calasetta Turisport comanda la classifica Ultra e fa tre su tre. Sono cinque le inseguitrici con tre punti di ritardo: il Monserrato Fly Divani, che aggancia gli Old Boys, sconfitti per 3-1; La Lewis Room (2-0 sul Mulinu Becciu); la Gedi S.r.l., che piega il Cagliari 2020 per 2-0; il Brancaleone, vittorioso sui Teddy Boys per 3-0 venerdì.

