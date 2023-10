Nell’over è dominio della de amicis 

Continua il dominio della De Amicis nel torneo Over della Libertas Caam. I cagliaritani guidano a punteggio pieno dopo otto giornate. Nei Master la leadership è condivisa tra Flamengo e La Bottega del Sughero, mentre negli Ultra il Calasetta Turisport non è più sola in vetta.

De Amicis in fuga

Otto su otto: è il bilancio da record della regina dell’Over, che sabato ha regolato con un 4-2 esterno l’Acp Generali Cagliari Porto. Dietro c’è un solco che solo il Santiago cerca di limitare: il 3-0 sul Bar Dessì è una bella prova di forza per la squadra neroarancio, che ha ancora una gara in meno e si deve guardare dal Kalagonis, terzo a quota diciassette punti grazie al 2-0 sulla Jupiter. Stessa classifica dei Muppet, che regolano il Generuxi Remax Mistral 2-0 e sorpassano il Bar Dessì, della cui sconfitta non approfitta invece il Cagliari 2007 (con una gara in meno), fermato sul pari (2-2) dall’Aek Kasteddu.

Salta la sfida tra Kaproni e Crescenzi Sport: la gara sarà disputata l’8 novembre. Sorride pure il Barracca Manna, che si assesta all’ottavo posto in graduatoria dopo il successo per 2-0 sul Medilav. Prezioso anche l’1-0 con cui il Bar Mexico sconfigge Gli Incisivi e consolida la nona posizione a dodici punti. Per Gli Incisivi invece la sconfitta è sanguinosa, perché costa il sorpasso del Thermomax (1-1 con il Real Cocciula). La prima volta della Toti Lounge Bar è da sogno: il 5-1 con cui batte sul Maracalagonis permette di siglare il primo successo, lasciando la quota zero in classifica proprio ai maresi.

Fuga per due

Sono quattro i successi per la Bottega del Sughero e per il Flamengo, regine dei Master. I primi fanno la voce grossa contro gli Old Boys con un 6-0 tennistico, mentre i rossoneri calano la manita alla Cra Regione Sardegna, a secco di punti dalla vittoria del debutto in campionato. Rimane sulla scia il Serbariu, che dopo il pareggio all’esordio ha inanellato tre successi di fila: l’ultimo è quello convincente (3-0) sul Carnicero Assemini, che vale il terzo posto solitario a dieci punti.

Dopo tre sconfitte la Jasp Rassu Spedizioni coglie la prima vittoria (2-0 sull’Is Morus Relais Genuis), che in un colpo solo le permette di lasciare l’ultimo posto, superare proprio il Genuis e gli Old Boys e agganciare la Cra Regione Sardegna. Deximu-Gli Incisivi è il posticipo di questa sera, mentre la gara tra Monserrato e Asso Arredamenti è stata programmata per l’antivigilia di Capodanno.

Colpo Fly Divani

Il big match della quarta giornata cambia la testa della classifica degli Ultra. La Monserrato Fly Divani infatti con un secco 2-0 infligge la prima sconfitta stagionale al Calasetta Turisport perfezionando l’operazione aggancio in vetta, alla quale partecipa anche la Gedi S.r.l. che nell’anticipo di venerdì ha firmato un poker contro la Lewis Room B&B (4-2). Subito dietro Old Boys e Brancaleone siglano un divertente 2-2 nell’altro scontro diretto della quarta giornata, mentre il Cagliari 2020, dopo due ko di fila, si riprende la vittoria in modo prepotente con il 4-0 sui Teddy Boys. Rinviata Panificio Genuis-Bmk. Ha osservato il turno di riposo il Mulinu Becciu, che condivide l’ultimo posto con Teddy Boys e Bmk: tutte e tre le squadre cercano ancora i primi punti in stagione.

