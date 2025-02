Nell’ospizio una messa contro l’isolamento  

«È stata una cosa bellissima, ormai da troppo tempo non ascoltavo una messa. È andato tutto bene e speriamo che si possa continuare». Parole di Caterina Tatti, 77 anni, residente oltre il passaggio a livello, che ringrazia commossa i sacerdoti e si fa portavoce di tutti gli anziani, e non solo, che lo scorso sabato hanno potuto assistere alla messa che si è svolta nella cappella della residenza Sacro Cuore. Un’iniziativa interparrocchiale – raccontano i promotori dell’iniziativa – per esaudire le richieste dei tanti fedeli, per lo più anziani, residenti a “Serramanna Ovest” che con la chiusura dei passaggi a livello avvenuta a novembre del 2023, non hanno la possibilità di raggiungere le due chiese del paese.

La richiesta

«Lo scorso ottobre ho incontrato alcune signore in strada, che con le lacrime agli occhi, mi hanno raccontato di non poter più andare a messa tutti i sabati perché non sempre qualcuno ha la possibilità di poterle accompagnarle in macchina - dice Roberta Ortu,44 anni, commessa e catechista - cosi ne ho parlato con don Giuseppe Pes, la residenza Sacro Cuore fa capo alla parrocchia di San Leonardo, e con la responsabile Daniela Scalas che si è dimostrata molto entusiasta e ha accettato subito la proposta». «La proposta di interattività tra le parrocchie è stata presentata dall’arcivescovo. Il vicario generale ha convocato me, don Pietro Mostallino e don Matteo Mocci per concretizzarla e la prima idea è stata proprio quella di venir incontro alla richiesta delle tante persone che vivono dietro i cancelli di poter celebrare una messa – commenta don Giuseppe Pes – c’è stata un'affluenza notevole, ci sarà da migliorare. Dobbiamo cercare un accordo con don Pietro per alternare a seconda delle disponibilità,delle esigenze e necessità che abbiamo».

L’organizzazione

Roberta Ortu ricorda che per pubblicizzare l’evento i ragazzi del catechismo hanno distribuito degli inviti a domicilio. «Considerando che gli anziani non hanno social ci siamo arrangiati – racconta – siamo stati accolti con entusiasmo, ci hanno dato offerte che abbiamo usato per allestire e addobbare la chiesetta. Con la collaborazione delle mamme abbiamo organizzato una merenda condivisa come se fosse una sorta di inaugurazione. Per i ragazzi è stato più che catechismo, hanno toccato con mano la malattia perché anche gli ospiti del Sacro Cuore hanno partecipato alla messa ed erano entusiasti per aver visto bambini e persone nuove. Quando sono arrivate le signore anziane del quartiere, piangevano per l'emozione e ringraziavano. Anche i genitori mi hanno ringraziato dicendo che i ragazzi erano davvero felici. Continueremo tutti i sabati e speriamo di poter riuscire a ruotare con le altre classi del catechismo di entrambe le parrocchie».

RIPRODUZIONE RISERVATA