Nell’Orto giardino torna il mercatino per barattare vestiti e scarpe 

Un weekend ricco di appuntamenti all’Orto giardino Mariposa de Cardu, il progetto de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale in memoria di Luisa e Stefano Atzeri. Stasera, alle 18.30, con il contributo de La voce letteraria, verrà presentata l’opera letteraria “La bambina del vetro” di Elisa Pilia.

Mentre domani, in linea con la promozione delle politiche sostenibili adottata dal progetto, dalle 17 alle 20, sarà possibile prendere parte alla seconda edizione del “Mercatino del riuso”. Si può portare abbigliamento, accessori, scarpe usate ma ancora utilizzabili e puliti - no biancheria intima - da barattare o donare. Ognuno può portare massimo dieci pezzi, tutto quello che non si riesce a barattare si riporta a casa.

Previsto uno spazio per la merenda condivisa: anche in questo caso ciascuno potrà portare qualcosa da mangiare e bere da condividere con gli altri. All’Orto Giardino la plastica è bandita, sono dunque benvenuti bicchieri di vetro o ceramica e i tovaglioli di stoffa portati da casa.Il progetto promuove la mobilità sostenibile per cui si invita il pubblico a raggiungere gli spazi di Su Idanu – via Mameli - a piedi, in bicicletta o in autobus (linea 30 Ctm).

RIPRODUZIONE RISERVATA